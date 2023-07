Santa Rosalía y Venezuela: María Gabriela y la devoción a las Patronas de El Hatillo y Palermo

Palermo. Una devoción que traspasa las fronteras de Sicilia y llega hasta un lugar de Venezuela (El Hatillo), donde, desde el siglo XVIII, Santa Rosalía se ha convertido en su patrona. hoy, María Gabriela Mata Carnevaleestudiante de doctorado en la Universidad de Palermo, nos habla de su relación con la santa, el puente entre los dos países y su presencia en la vida cotidiana.

¿Cómo surge este profundo amor por Santa Rosalía?

Llegué a Palermo en noviembre de 2022 para mis estudios de doctorado. ¡Mi amor por Santa Rosalía es increíble! La conocí en la Iglesia El Hatillo en Venezuela, de la cual es pastora. Estaba en una situación particularmente difícil relacionada con la crisis de nuestro país y no había considerado mudarme a Italia. Gané una beca y encontré aquí una vez «Santuzza». La reconocí en la calle en una de sus muchas actuaciones en la ciudad y luego fui a verla a su santuario en Monte Pellegrino. Entre las pocas cosas que traje conmigo estaba una postal de él y no hice la conexión entre los dos hasta que la vi y hoy me uno a los palermitanos en su devoción. Palermo parece haber escrito en mi destino, y Rosalía amablemente me dirigió allí.

¿Qué le impresiona de la devoción a Santoza en El Hatillo?

Lo que me llamó la atención esa primera vez fue la gran dedicación de la gente de El Hatillo, un pequeño pueblo de montaña cerca de Caracas, donde fui un fin de semana. Era el 4 de septiembre, y para su celebración se organizó una procesión y exhibición de las vestiduras que la santa había lucido en los últimos años. Así supe que Santa Rosalía, de la secta hatiliana, lleva cada año un vestido nuevo, donado por una familia que con ello le agradece los milagros que ha recibido.

Por el número de presencias, la belleza y el esplendor de las vestiduras de la santa, era comprensible lo milagrosa que se la consideraba. A partir de ese día, Rosalía encontró su lugar junto a mi Doncella, una simple figurita de madera sin advocación especial que llevaba conmigo a todas partes. Veo en esta historia cuyo valor radica en el enfrentamiento entre culturas, una de tantas historias que llevan a Palermo en el corazón. La nota curiosa es que no fue un palermitano quien llevó la devoción a Rosalía a El Hatillo, sino un español.

¿Cómo conoció El Hatillo a Rosalía?

Esta ermita fue dedicada a Santa Rosalía de Palermo por Baltasar de León, a finales del siglo XVIII, quien, durante su cautiverio en La Carraca, se percató de que la plaga de viruela había cesado después de que el capellán de la prisión pidiera la intercesión de esta santa y la había adoptado como su propia parroquia. Juan Miguel Ávalos relata que en la época colonial, los habitantes de El Hatillo, originarios de las Islas Canarias, tenían que hacer un incómodo viaje hasta Baruta para asistir a la Misa dominical. Entonces Baltasar de León García, fundador de la ciudad, pidió permiso para construir una capilla, que obtuvo del obispo Antonio Diez Madroñoro. La iglesia fue construida en un terreno donado por el propio Baltasar de León y su yerno Juan Isidro Pérez García, en la intersección de las calles Valles del Tuy, Baruta y Petari. El edificio estaba construido con bahreki, con techos de caña y tejas en la parte superior, y tenía un majlis y un entierro.

¿proyectos futuros?

No puedo decirte nada sobre el futuro, pero estoy seguro de que gracias a la protección de Santa Rosalía, ¡todo estará bien!