San Remo 2022, el bozal entre Amadeus y Chico Zalon enfurece al director de Telelombardia: «una cuestión de estilo»

Chico Zalon él advirtió Amadeo. Si, porque en Video Con el director técnico de San Remo Formalizando la presencia del comediante de Polyana en una de las cinco noches de Oriente Medio Evento La canción, programada para el 1 al 5 de febrero, Zalon estaba «ansioso» por preguntarle al anfitrión del festival si estaba convencido de que lo quería en el escenario de Ariston junto a él: «¿Pero ya terminaste de pagar la hipoteca? ¿Tu hija compró una casa? No, porque entonces no trabajarás … quizás en Telelombardia … ». Ante esta brillantez, Amadeus se echó a reír. La broma entre los dos, y sobre todo la risa del técnico de San Remo, no pasó desapercibida. Fabio Ravizzani, el director a cargo de informativos y deportes de Telelombardia, en un tuit respondiendo a la risa del presentador, lo reprime con dureza: “Siento decepcionar a Amadeus, pero el que se ríe tan descaradamente de sus compañeros de otra televisión que nunca hubiéramos transmitido . una cuestión de estilo «.

Tras las críticas a Ravizzani, un usuario, arquitecto de profesión, respondió al director de Telelombardia: «Ríe, no eres la BBC». «Ese no es el punto», respondió Ravizani, muy indignado. No creo que sea Le Corbusier tampoco, pero creo que se burlaría de ella si un colega la llamara perdedora. ¿Estás atascado? ». Otro usuario añade: «Bueno, si uno cambiara de Rai1 a Telelombardia, ¡objetivamente sería una regresión profesional! Pasar del Festival de San Remo a Sota el Cel de Lombardy (Programa Lombard Broadcaster, entonces) Sería un gran recorte de carrera. La cosa es objetiva, de lo contrario muchos de sus antiguos compañeros no se habrían trasladado a Rai ”. En definitiva, como es habitual, el festival aún no ha comenzado y las polémicas ya han comenzado.

