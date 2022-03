Samp Juventus: Allegri, partido de Aki, ¿jugamos?

Turín – El juego de Max, Aki, ¿jugamos? Una pequeña táctica de avance… Sí, porque hay más de una duda al respecto. Divertido Para combatir el entrenamiento gachas de avena . En primer lugar, usa (o no usa) Vlahovic . Porque o el partido de mañana en Génova o el domingo 20 contra el Salernitana: pero la anterior Viola se perderá el partido. Evidentemente, esta elección afectará también al destino de Morata y Ken que, de hecho, son los actuales favoritos como pareja atacante en Marassi. ¿Quieres apoyo de cuadrado En la versión externa muy avanzado, aproximadamente un tercio de un tridente; En cambio, quiere ser «servido» por un centrocampista de Cuadrado, así como una racha de cuatro vías complementada por Arthur, Lucatelli y Rabiot. La alternativa al colombiano, como explicó el propio Allegri en la rueda de prensa, es el joven bueno : que ya se utilizó como guarda en el 3-5-2. Esta segunda opción, sin embargo, sería más sorprendente que la que se intentó en Continassa.

La Champions League se avecina: Opciones en clave europea

Pero en defensa, Danilo, de Ligt y Rugani tienen casi seguro el lugar. Sin embargo, hay cierta incertidumbre en el camino de la izquierda: peregrinos Es caliente e importante, pero también presta atención al nuevo participante. Alex Sandro. Allegri, sin embargo, no tiene toda esta voluntad de correr riesgos a la luz de campeones Liga: Por eso Vlahovic se tomó un descanso o jugó al menos una parte, y por eso de siglio Alex Sandro puede no estar en peligro. Jugamos mucho contra el Villarreal. No en vano el técnico bromeó sobre él: es como cariño, si hubiera «música» a todos llegaría… Dybala Y el BonucciPor ejemplo, aspiran mucho a retroceder en el tiempo para la Copa.