Samantha de Grenette atónita: ‘Me dobló la pierna’ | Situación colapsada

Samantha De Grenette habló sobre esta situación que la dejó atónita no solo física sino también mentalmente, pues realmente no se lo esperaba. Veamos de qué se trata.

Ella es una locutora, corista y ex modelo hermosa y talentosa. Samantha De GrenetEl cual empezó a tomar un carácter serio en el mundo de la televisión a partir de 1993Y pasar de un canal de televisión a otro. Trabajó en Diferentes rolesHasta que llegó a las redes sociales donde entretuvo a sus seguidores con su mejor amiga, eleanor casalegno, Con divertidas obras de teatro.

De Grenette encontró su centro de gravedad no sólo en su trabajo, sino también en su trabajo. vida amorosaGracias al amor, al principio tuvo problemas pero ahora está estable. Luca Barbato, padre de su hijo brandon. Pero lamentablemente hay una historia en particular que le quitó la sonrisa, y esto es lo que reveló.

Samantha de Grenette dolor

Antes de hablar de lo que hizo sonreír a Samantha de Grenette, será mejor que hablemos de ello. que lo reiniciaEs decir, su hijo, Brando, es la niña de los ojos de su madre. En una entrevista reciente con muy ciertoel presentador hizo varias declaraciones, incluidas algunas sobre hija, como por ejemplo: “¿Mujeres? Brando empezó a observarlos desde muy temprano, sí. Pero no estoy celoso. Pensé que lo sería; En realidad, verlo salir con chicas lindas me hace feliz, pero en el momento en que veo que alguien se porta mal con él, cambio.

También reveló que su hijo tomó un poco. Ambos padres: «Es un hombre partidista y sociable como su padre. Es mucho más ligero que yo, pero es tan amable y afectuoso como yo. Soy amable, pero no alegre, a lo sumo soy divertido; soy amable. , pero no alegre, a lo sumo soy divertido.» «Y luego es tan terco como yo y tan desordenado como mi marido».

Buena iniciativa

Samantha De GrenetComo solía decir, fue desafortunado víctima de cáncer de mama, Afortunadamente fue eliminado, aunque con grandes dificultades. Por eso decidió apoyar esta hermosa iniciativa Fundación VeronesiPromueve la prevención, y es la única arma para combatirla y anticipar su formación. Tumor furtivo.

Esto es lo que dijo el valiente De Grenier: “Hace 5 años me diagnosticaron cáncer de mama y tengo que decirles que en ese preciso momento fue como recibir un puñetazo muy fuerte en la cara que me dobló las piernas y me sobresaltó por completo… Octubre se tiñe con el rosa, es el Mes de la Prevención «No lo puedes posponer más». El atractivo de las coristas es de fundamental importancia y la campaña de prevención acoge a todas las mujeres, incluso a las jóvenes.