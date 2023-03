Salida imposible en 2023 Lane – Multiplayer.it

De acuerdo con lo que uno de los filtradores considera confiable en relación con algunas de las informaciones divulgadas anteriormente, Persona 6 Podría haber sido diferido internamenteque hace Es imposible estrenarlo en 2023 Para el nuevo capítulo de la serie Atlus.

Esta es información absolutamente no oficial, y su veracidad es muy cuestionable, pero se considera debido a algunas filtraciones de actualidad de la misma fuente.



Mensaje de Im A Hero Too en ResetEra con respecto a Persona 6

De hecho, procedían del usuario «Soy un héroe también» del foro ResetEra, que había adivinado con precisión una serie de información sobre la remasterización de Persona 3 Handheld antes de que se anunciara.

Eso no es mucho para acreditar completamente al personaje en cuestión, pero es suficiente para considerar, ya que puede tener conexiones con Atlus. El usuario en cuestión informó que, «Para nada No hay posibilidad Persona 6 podría lanzarse este año», explicando que «solo se retrasó internamente ayer y hay un nuevo período de lanzamiento que aún es vago pero no puedo compartirlo».

Según el filtrador, esta decisión «puede haberse tomado para lanzar primero la nueva versión u otro juego en desarrollo, pero no estoy seguro de eso», y agregó que «si el teaser estará presente en la próxima conferencia de Sony, debería estarlo». capaz de averiguarlo.» por adelantado y si se confirma.

Cuando se trata de referencias «internas», las cosas siempre son muy ambiguas, porque es muy difícil encontrar la confirmación de dicha información. En cualquier caso, quedamos a la espera de cualquier información por parte de Atlus y Sega. Sabemos que Atlus anunciará varios juegos que no se estrenan en 2023, entre los que también puede estar Persona 6.