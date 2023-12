Salami Light de Chocolate, la versión extra light del famoso postre es incluso mejor que el original pero mucho menos calórico

Cómo preparar un delicioso salami de chocolate con una versión mejor y más ligera del original.

el Salami de chocolate Se trata de un postre clásico de origen incierto, quizás nacido a principios del siglo XX en Portugal, mientras que la versión italiana parece haberse desarrollado en Sicilia.

Hoy en día, es quizás uno de los postres más apreciados tanto por adultos como por niños, aunque muchas veces se evita prepararlo en casa debido a los ingredientes utilizados en su preparación. Huevos crudos Lo cual, como muchos ya saben, puede provocar una serie de enfermedades graves como la salmonelosis.

Pero no os preocupéis, porque lo que os queremos proponer hoy es una copia que, además de ser mucho más ligera que el original, No implica el uso de huevos. Por tanto no existe ningún riesgo para la salud.

Además, como ingrediente utilizaremos eritritol en lugar de azúcar, así como ricota desnatada o alternativamente también se puede utilizar yogur griego.

ingredientes

240 gramos de ricotta o yogur griego bajo en grasa

260 gramos de plasmón

100 gramos de eritritol

120 gramos chocolate negro 70%

30 gramos de cacao amargo en polvo

Receta de salami light con chocolate

Empecemos por ahí Preparar salami de chocolate ligero Solución Chocolate negro Al baño maría. Si no tenemos la herramienta adecuada para derretir el chocolate, calentamos agua en una olla y luego metemos dentro otra olla con el chocolate dentro. Revuelva ocasionalmente hasta que se disuelva por completo.

En un bol bastante grande Mezclar la ricota y el eritritol.. Una vez que el eritritol esté completamente disuelto, También le añadimos cacao Y el Chocolate derretido Luego trabajamos hasta que se incorpore a la masa. En esta etapa partimos las galletas de plasmón en trozos grandes, las agregamos a la masa, luego mezclamos suavemente para evitar que se rompan, pero intentamos distribuirlas uniformemente.

Transfiera la mezcla a Una hoja de papel para hornear Lo enrolló intentando darle la forma típica del salami. Finalmente sellamos los bordes enrollando los bordes del papel de horno como harías con el papel de caramelo.

En la versión clásica, el salami de chocolate se guarda en el frigorífico y luego se saca unos minutos antes de servirlo en la mesa, pero esta versión ligera solo necesita reposar. En el frigorífico unas 4 horas.Pero estará listo para disfrutar cuando sea necesario. Si sobra algo conservarlo cerrado en el frigorífico un máximo de dos días.