Sainz: “Un buen resultado y una buena pelea”. Leclerc: “La primera vuelta es mortal”

“Fue una carrera llena de acontecimientos, para nosotros era importante mantener el ritmo. Russell Mercedes tenía una pequeña ventaja, luego Piastri fue muy rápido al final. El tercer puesto es un buen resultado, estamos contentos y orgullosos de lo que hemos conseguido. Lo conseguimos porque 15 puntos y el tercer puesto es un resultado. Bueno, en definitiva, fue un buen día y una buena batalla, así se expresó Carlos Sainz, que acabó tercero al final del Gran Premio de Austria y el piloto de Ferrari. añadió: “Regresé de dos carreras en las que no teníamos lo necesario para ganar. En Silverstone esperamos conseguir un buen resultado y haremos todo lo posible para seguir en la lucha”.

«Siempre estuvimos cuarto y quinto durante todo el fin de semana – añade Sainz a Sky – Piastri fue muy rápido y el McLaren voló hoy, pero estoy contento con el resultado, no esperábamos eso». Sin embargo, el español admite que «el primer Ferrari terminó dos semanas por detrás del primer Mercedes. Tienen una décima más. El equipo tiene que ayudarnos en Silverstone, donde hay una serie de curvas rápidas. Estamos haciendo todo lo posible para lograrlo». eso.» «También eliminé el rebote del coche que nos castiga en la clasificación y en la carrera. Ahora déjame disfrutar de estos momentos porque quizás el año que viene no sea así», comentó el español, que como se sabe dejará Cavallino para hacer espacio. Por Lewis Hamilton.

Leclerc habla

—

Carlos Leclerc Comenta así su GP: “Intenté evitar cualquier contacto. Piastri no tiene la culpa, del otro lado había tres coches y no pude hacer nada. Este contacto afectó mucho a mi carrera. Necesitaba un seguro. coche para volver a la batalla y no llegó, fue imposible recuperar los 40 segundos perdidos en la primera vuelta, y luego acabé detrás de Lando Norris, y en definitiva, fue una carrera para olvidar, muy influenciada por el primera vuelta”.