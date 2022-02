Sacrifica soldados heroicos en la Isla de las Serpientes. Los rusos se burlan de ellos en las redes sociales – Corriere.it

para Andrea Nicastro

El caso de trece aduaneros ucranianos que prefirieron la muerte a la rendición acaba en el centro de la guerra informativa

Tenemos la experiencia de estos ocho años de guerra con rebeldes prorrusos y defensas bien posicionadas. Resistimos la primera ola de golpes, repelimos un ataque y destruimos un vehículo blindado. Éramos felices. Pero solo hoy, después de que estábamos menos estresados, el estado de ánimo de los niños se deterioró.. ¿Por qué? errores sociales Sin pelear, los soldaditos agarraron los celulares Y bebí borracho Una foto de Kiev bombardeada en Instagram Y la representación de TikTok y TikTok, todos hechos en Rusia. Hay una escena similar a la de la película: el marido regresa con su mujer, sujetando un conejito por las orejas. «¿Deberíamos moverlo esta noche?» «No puedo, petróleo caro». «¿Pero cómo? Somos la tierra de los girasoles». «Ahora el petróleo es para exportar». «Entonces vamos a hervirlo». «No podemos, ahora tenemos que pagar el gas ruso». La pareja enojada soltó al conejo y luego saltó, gritando «Larga vida a la independencia de Ucrania». ¿Entendido? Moscú nos llena de estas tonterías. Nos dice que sin su gas no comeremos, no resistiremos sus armas, y que nuestros políticos son ladrones. Todas las bombas están en el cerebro de los niños.

El segundo día de la guerra también al ritmo de los cañones del Mar Negro. En la región de Mariúpol disminuye con la luzPero eso no significa que sea una buena noticia. Desde Kiev advierten de los piratas informáticos rusos para sabotear y matar a los altos ejecutivos. Quizás, durante la breve pausa en el bombardeo, aprovecharon para contactar a los comandantes de los distintos sitios. solo ríndete. ¿Quieres morir por un país que no puede cocinar un conejo? Después de todo, lo que Putin dijo explícitamente cuando pidió a los funcionarios ucranianos que dieran un golpe de estado contra Zelensky. Pero tal vez tenga razón el oficial de defensa regional de Mariupol, quien responde con severidad a los periodistas. La guerra no es un partido de fútbol para comentar. No todo esto sucede en 90 minutos. El primer día los rusos nos hicieron entender cuál era su fuerza. Hoy, pueden estar esperando combustible, descansando, lavándose, comiendo una comida caliente. Hacemos lo mismo. Entonces, cuando ataquen, los detendremos y dependerá de nosotros hacerles saber que tenemos el objetivo equivocado. La guerra no se ha librado en 24 horas.