Sacerdotes y pacifistas se rebelan contra el vocero de Minniti en la Conferencia de Paz e Inmigrantes: «Está en Leonardo e hizo la Nota de Libia: ¿Qué tiene que ver eso?»

El conflicto entre los Rusia Y el Ucraniapara florencia los obispos Cual los alcaldes subordinar El Mediterráneo hablar de HolaY el Ambiente Y el Migraciones. Apertura de la cumbre por el Primer Ministro mario draghien Santa Maria Novella, frente a los obispos de las diócesis contemplando la nostalgia persa, con la clausura prevista para el domingo, en presencia del Jefe de Estado Sergio Mattarellaen su primer comunicado tras su reelección, y papa francisco. Es un foro internacional dual, en el que hay más de sesenta obisposY el padres – tutores Y el obispos Muchos alcaldes de tres continentes diferentes se refieren a la encrucijada de civilizaciones y religiones que es el Mediterráneo: “Fronteras Mediterráneas de Paz” es el título de uno de los dos foros. Explicó el jefe del CEI. Gualtiero BassettiPresentación del evento florentino: “Il El Mediterráneo él es genial Lago Tiberíades De la familia abrahámica. Realmente espero que sea un signo de paz, especialmente en un contexto tan dramático como el que estamos viviendo. Es cierto que Ucrania no está directamente en el Mediterráneo, pero se encuentra al otro lado Mar Negro; Y el La Pera incluso dijo que Montes Urales Todo esto es Mediterráneo, porque este mar incluye tres continentes y más de veinte países». Sol de primavera en la Florencia blindada: drones, arqueros y Piazza Santa Croce, donde el Papa hablará el domingo, sin entrada. El alcalde se regodea Darío Nardella: «Todos los ojos del mundo están puestos en Florencia, que está llamada a vivir la modernidad».

Pero el entusiasmo del alcalde se espantó antes caso minimo. La presencia del ex Ministro del Interior como miembro del Comité Científico, así como de Altoparlante La conferencia, no fue nada apreciada por los defensores del mundo católico y pacifista. que pusieron en un comunicado minniti acusado Porque «como Ministro del Interior, fue Promotor del billete ítalo-libio de fecha 2 de febrero de 2017, por lo que a partir de ese día se entregó el pedido a campos de concentracion libios Aproximadamente 82.000 personas – hombres, mujeres y niños – se les asignan detención arbitrariamenteEn el Torturarpara Tratos cruel, inhumanas y degradantes, de violación, violencia sexual, trabajos forzados y asesinato. ¿Cómo llega a hablar de inmigración? Los sacerdotes están entre los firmantes Alejandro Santoro subordinar PiagetY el Massimo Biancalani para VicovaroY el Don Andrea BegaliCoordinador Regional de gratisY el memorándum SiY el Tomasso Montanari y muchas asociaciones toscanas. Mucha indignación en el mundo católico florentino. Del abad de San Miniato Padre Bernardo GianniElegido en 2019 para evangelizar ejercicios espirituales de cuaresma Al Papa, un Don Juan Martiniresponsable de inmigrantes y párroco Santa María Al Benoni. muy crítica Massimo Toshiex asesor regional, amigo romano Brodyesto está en nuevo pueblola revista focolarini, escribe: «memoria lapera No puede ser distorsionado por una relación inteligente confabricación de armas en Italia con Fundación Med OraCorporación leonardo (Anteriormente Finmeccanica, uno de los principales fabricantes de armas, entonces)». El máximo responsable de la institución es precisamente Minniti. El viernes por la tarde, mientras el exministro habla ante los alcaldes del Mediterráneo, un a tiempo organizado por El Mediterráneoque participarán, entre otros, Cecilia S t.

Nardella gana y critica a los manifestantes mientras uno de sus asesores católicos Alejandro martiniEvoca la historia del dedo y la luna. Frente al Foro de Florencia que reúne a alcaldes y obispos -la luna- los manifestantes miran sólo el dedo. Pero el dedo está dando vueltas brazos Puede que no sea irrelevante En una conferencia dedicada a la paz Se organizó en memoria de La Pera. Y mientras hace setenta años, el santo alcalde convocó a los llamados juntos Oh tontos de DiosDesde padre de ernesto balducci para don lorenzo milaniHoy, otros «locos» aparecen a orillas del Arno para referirse a brian paz luna entre los pueblos del Mediterráneo.