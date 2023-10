Sacchi: ¿crisis de Milán? Calabria es irrespetuoso, Pioli saca a quien no está con él y le pide a Baresi que defienda primera página

El ex entrenador del Milán y de la selección nacional, Arrigo Sacchi Realizó una entrevista con La Gazzetta dello Sport Para aclarar lo que debería ser en su opinión. Los movimientos de Stefano Pioli para sacar al club rossoneri de la minicrisis ¿Quién entró?

diferencia – «Cuando no juegan colectivamente, es decir, cuando no son un equipo, el Milan pierde. Recientemente, de vez en cuando, esto ha sucedido. Pienso en las derrotas contra la Juventus y contra el Paris Saint-Germain, pero también en las anteriores. derrotas» contra el Inter. Hay que corregir algo”.

Alfombras – «El entrenador siempre es responsable y él también lo sabe. Lo importante es que Pioli debe dejar claro lo que quiere hacer. Debe explicar bien a los jugadores cómo deben estar en el campo, cómo deben moverse. Milan debería ser así.» «Hay un edificio que sólo tiene treinta metros de altura. De esta manera puede haber cooperación entre departamentos. Alternativamente, si quieren quedarse por mucho tiempo, es una lástima para ellos».

Pregúntale a un parisino – «¿Defensa? Van por su propio camino. Contra la Juve, con motivo de la expulsión de Theo, nadie cubrió. El partido fue Theo contra Kane. Pero no se juega en una zona, se juega uno contra uno. . .. Como Franco Baresi todavía está en el club, que le pregunten qué hacer en situaciones así, no hay coordinación entre los defensores, no hay dobles marcas, hay que trazar diagonales buenas y eficientes. Son básicos, no se respetan. Pioli tiene que trabajar mucho en este sector partiendo de un principio básico: los defensores deben, ante todo, ser defensores y estar en las posiciones correctas”.

Afuera quien no está con él – «En primer lugar, debe tomar la situación en sus propias manos y organizar el equipo según principios claros. El grupo debe estar unido, de lo contrario el barco terminará volcado. Unidos técnica, táctica y espiritualmente. Luego el entrenador debe estar convencido». de sus ideas y transmitir esta creencia a sus hijos. «Muéstreles dónde se equivocaron, para que no cometan más errores. Y si hay alguien que causa discordia, quítelo. Si alguien no hace estas cosas, siempre habrá un banco.»

ataque – «Contra la Juventus, en el torneo, cuando se quedaron con diez hombres por la expulsión de Thiao, los rossoneri ya no pudieron disparar a portería. Pero controlaron la primera parte. Si el equipo está bien organizado, incluso en «La inferioridad numérica puede representar un peligro para los oponentes.» Lo primero que noto sobre los atacantes es que no regresan. Jiro no vuelve, Liao no vuelve. Así, la cooperación y la intensidad del juego «no faltan. Lo más importante es que no se puede estresar porque el equipo se reduce a siete y ocho elementos en lugar de once».

Calabria – «Mala actuación, Calabria, porque transmite la idea de confusión. Además, me parece que esas palabras, pronunciadas en el calor del momento después del partido, muestran poco respeto hacia el entrenador. Sin embargo, y esto debe ser subrayan, ellos. Debajo, explican, “es algo que no es del todo color de rosa. Por tanto, debemos intervenir lo antes posible para evitar que el asunto se complique más”.