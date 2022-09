Sabrina Ferilli como Marilyn Monroe invade las redes sociales

La publicación fue recibida con entusiasmo en la web y muchos comentaron sobre la imitación con pequeños corazones y elogios. Entre ellos también hay colegas.

Alicia marcusi, fiorella manoia, sandra mello…

«¿Pero cómo te vuelves más hermosa?» , escribió uno de los más de 900 mil seguidores en Instagram. Uno de ellos agrega: «Te amo, Sabri». Y otra vez: «No pierdas al niño que llevas dentro».

La actriz de 58 años está más guapa que nunca, y entre miradas sexys y guiños, su imitación de Marilyn Monroe ha conquistado Internet, que rinde tributo a la ironía y sensibilidad de la artista.

La sensualidad que ya había mostrado hace unas semanas al publicar unas instantáneas en bikini mientras estaba de vacaciones en la playa con su esposo Flavio Cattaneo, con quien está casada desde 2011.

En una entrevista hace unos meses, la actriz explicó cómo su «fuerte fuerza física» le impidió entrar en el centro de la cinematografía experimental al principio de su carrera: le dijeron que era «demasiado sesgada». Pero en cambio, gracias a un físico típicamente mediterráneo y sobre todo gracias a su talento e inteligencia, Sabrina Ferelli se convirtió en una auténtica diva del cine y la televisión italianos, así como en una de las mujeres más bellas de Italia.

El público la adora por su franqueza y sencillez, como demostró recientemente durante el Festival de San Remo.

Comienza un año ajetreado para la actriz, con una nueva novela de Mediaset dirigida por

Ricky Tognaze

Inspirada en una historia real, con temas sociales y una cita casual con «Tu si que vales» con una amiga

María de Filippi.

Durante su larga carrera, Ferrelli ha trabajado en cine dirigido por directores de la talla de Paolo Virzo, Paolo Sorrentino, los hermanos Taviani, Francesco Notti, Vincenzo Salmi, Maria Sol Tognazzi y Sergio Castellito. Al mismo tiempo, el público pudo admirarla en las pantallas de televisión en muchas novelas exitosas como «Comis», «Dalida», «Anna and the Five», «Shattered Love» y «Wake Up My Love».