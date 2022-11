¿Sabes quién es Fabio Adami, amigo de Alba Baretti? Edad, trabajo, vida privada, fotos e hijos

El domingo a las 17 h, Francesca Vialdini conducirá el Da Noi en la Rota Libra como es habitual. Alba Baretti, corista y asidua visitante, acudirá junto a otros muchos invitados. Sabemos mucho sobre la carrera de Baretti, pero ¿qué hay de su novio Fabio Adami?

Fabio Adami: la biografía

El gerente de sal rumano Fabio Adami nació en 1967. Además de ser el centro de atención, trabaja para la Oficina de Correos de Italia. Una de sus mayores pasiones es el remo, deporte en el que también compite uno de sus hijos. Además de sus dos hijos de su matrimonio anterior, tiene dos hijos de Parity. Desde que comenzó a salir con Paretti, la atención de los medios también se ha desplazado hacia él. Es muy privado y no hay mucha información al respecto.

Primer encuentro… en el tren

La relación entre Alba y Fabio va bien, como demuestran sus recientes vacaciones juntos en Ibiza, pero ¿cómo se conocieron? Según la propia Alba en una entrevista con la revista Oggi, su relación ciertamente tenía un sabor romántico, así como un extraño giro del destino:

Fue un enfrentamiento fatal. En dos ocasiones, en el expreso Milán-Roma, intercambiamos miradas emocionadas. Al final del viaje, se me acercó para presentarse. Estaba aterrorizada porque me sentía invadida por la atención de un extraño y no me sentía como tal. Después de eso me escapé de la estación Termini como Cenicienta, con el corazón latiendo en mi garganta. Una semana después, nos encontramos en el mismo tren a la misma hora, como en una película».

Instagram

Fabio tiene un perfil de Instagram pero es privado.