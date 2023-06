Sabatini a CM: «Rabio no solo piensa en el dinero, estudió la vida con Allegri en la Juventus» | primera página

Tratemos de escribirlo antes del anuncio oficial, no después. Aceptamos el riesgo, aunque pequeño, de la posibilidad de uno de los cambios históricos que siempre acechan en el mercado. Vale la pena planificar con anticipación, esta vez, porque más que el mercado de transferencias y el fútbol solo, Adrien Rabiot enseña una lección de vida. Una lección para nosotros los periodistas, para vosotros los aficionados y también para vuestros compañeros de juego. Junto a su madre, Veronique, el centrocampista francés está a punto de firmar una renovación anual con la Juventus. Podría ganar mucho más que eso y durante muchos años más. Pero no se trata sólo de dinero.

Tenga en cuenta que el salario es alto.como el rico absoluto del fútbol internacional. La conversión a fin de mes seguirá siendo significativa. No lo está haciendo solo por la gloria aquí. Sin embargo, muestra Algo original, al menos para el fútbol de los últimos años. Y hay que decirlo. forrado. aplaudió

Rabiot optó por quedarse en el club en el que creció, con el mejor entrenador para élcon una afición que lo agradece, con unos compañeros que son los compañeros más valorados y en una ciudad que se ha convertido en una segunda casa. No jugará en la Champions Tal vez incluso una liga de conferencia. Sin embargo, decidió -sin la sorpresa de la noticia de última hora- Permanecer en la Juventus a pesar de algunas excelentes actuaciones inglesas y la ahora abarrotada máquina tragamonedas de un millón de dólares de Al Arabiya.

Piénselo durante algunas semanas, esperando la confirmación de Allegri para estar seguro. Entonces decidió con el corazón y sobre todo con la cabeza, mezclando muchas cosas importantes en su carrera como futbolista, principalmente el aprecio del entrenador. Respetuoso con su pasado, mostró sentido de pertenencia con una pizca de gratitud hacia quienes lo emplearon en los cuatro años más complejos de la historia moderna de la Juventus. En perspectiva del futuro Aceptó solo una temporada, postergando unos meses el análisis de las ambiciones y perspectivas tanto individuales como grupales.

Su selección es fácil de resumir simplemente: Hizo un buen trabajo. Sin embargo, parece haber una falla al decirlo y/o escribirlo. Ejemplo mostrado a jugadores, entrenadores, directivos e incluso aficionados. Respetando a todos y sin juzgar a nadie, Adrien Rabiot ha demostrado que jugar con la cabeza es marcar goles de córner pero también volar más alto que el dinero. Y jugar con el corazón no es besar el escudo (sea el que sea) sino besar Adoptar un concepto de equipo (sea el que sea) que es mucho más amplio que una selfie en el vestuario para el uso y consumo de las redes sociales.

Hablando de redes sociales, una última recomendación Manténganse al tanto. A continuación encontrará muchos comentarios. La mayoría de ellos serán positivos. Pero habrá leones de teclado clásicos (y leones participantes) que escribirán sobre todo. Las ramificaciones y la incompetencia del populismo: hasta ahora ha robado dinero, no es un héroe, no tiene alternativasHubiera sido mejor que tanto Rabiot como Allegri hubieran desaparecido de la Juventus. No te preocupes. Todo es envidia. Para una hermosa historia sobre el fútbol y la vida. que aún no han sido listados, muy poca publicidad. Tal vez porque es tan saludable e innovador para alguien que vive la vida en un móvil en lugar de en un campo.