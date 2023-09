Ryder Cup: Europa lidera 8,5-2,5 sobre el equipo de EE. UU. – ANSA Golf

Derrota dolorosa: El número uno del mundo, Scottie Scheffler, no pudo contener las lágrimas después de perder, junto con Brooks Koepka, ante el equipo escandinavo Hovland-Aberg en el segundo día de la Ryder Cup en curso en el campo de golf Marco Simon. & Country Club de Guidonia, en las afueras de Roma. Las cámaras mostraron al estadounidense llorando al final del partido. En el segundo día de partidos, el equipo de EE. UU. perdió ante el equipo de Europa (8,5-2,5 para el Viejo Continente).

Extensión McIlroy-Fleetwood

Otro punto para el equipo de Europa en la Ryder Cup de Roma. En el primer partido, el dúo del Viejo Continente McIlroy-Fleetwood derrotó al dúo estadounidense Thomas-Speth, elevando el marcador a 8,5-2,5.

Homa y Harman anotan el primer punto del día para el equipo de EE. UU.

Primer punto completo para Estados Unidos en la Ryder Cup de Roma. Llevando el marcador a 7,5-2,5 está el dúo de barras y estrellas de Homa-Harman contra el dúo europeo de Lauri-Straka.

Hovland y Berg baten récords, ‘Día increíble’

El 9&7 ganado por la pareja europea Hovland/Aberg sobre la combinación estadounidense del No. 1 del ranking Scotty Scheffler y el ex No. 1 Brooks Koepka (el único jugador en el campo que forma parte de la Premier League) es la victoria más clara jamás vivida en un partido de la Ryder Cup. Una actuación digna de elogio para el dúo escandinavo, con la revelación de Aberg (23 años), profesional desde hace menos de cuatro meses y que nunca ha disputado un gran torneo. «Ni siquiera sé qué decir ni por dónde empezar – palabras del joven sueco al final del partido – Obviamente fue un gran día, pero lo más importante es que nos divertimos y sentimos el apoyo de la afición. No puedo esperar para hacerlo de nuevo esta tarde».

«No creo que lo hubiéramos hecho mejor – añadió Hovland, que ganó la Copa FedEx este año – es bueno que hablemos el mismo idioma, nos entendemos. El mismo humor, la misma cultura. Simplemente nos alimentamos unos de otros. Hoy jugamos muy buen golf »

Reacción del equipo de EE. UU.

El equipo de EE. UU. reacciona al primer partido de cuatro de hoy. Gracias a los tiros de Justin Thomas, los estadounidenses se mantuvieron al frente con seis hoyos aún en juego frente a Fleetwood y McIlroy. Los europeos, que inicialmente estaban huyendo, volvieron al 1 Up. También en el tercer partido, Estados Unidos volvió a tener esperanzas de volver a la carrera por la Ryder Cup, tomando una ventaja de 3 puntos a falta de cinco hoyos para el final del partido, gracias a las hazañas del dúo Homa-Harman contra los Pareja europea de Lowry. -Straka.

Hovland y Aberg ganan el primer punto en el segundo día, prevaleciendo Schaeffler y Koepka.

El equipo de Europa también ganó el primer partido de la segunda jornada de la Ryder Cup en Roma. Llevando al Viejo Continente a 7.5-1.5 contra el equipo de EE. UU. está el dúo de Howland-Aberg que venció al dúo estadounidense formado por el No. 1 del mundo Schaeffler y Koepka por 9 Ups.

Europa lidera en tres de los cuatro partidos de la segunda jornada

Más de dos horas después del inicio del segundo día de la Ryder Cup, el equipo de Europa continúa deleitando al público del Viejo Continente en el Marco Simum Golf and Country Club de Gidonia. La selección europea lidera en tres de cuatro partidos. En uno de los foursomes, el Match 2, Howland y Aberg lideran con 6 Up, mientras que en el único match en el que Estados Unidos no está por debajo de la posición entre la pareja europea Lowry-Straka y la pareja estadounidense Homa-Harman, es un dibujar .

El buen comienzo para el equipo de Europa

Europa tuvo un buen comienzo en los cuartetos del segundo día: McIlroy-Fleetwood lideraba por tres puntos cuando se habían jugado seis hoyos, y el dominio europeo fue más evidente en el partido entre Viktor Hovland y Ludwig Oberg contra Scottie Scheffler y el No. 1 Brooks Koepka. . : La pareja escandinava lidera el 6Up después de 6 hoyos

Reuniones matutinas

El primer cuarteto del día enfrenta a Tommy Fleetwood-Rory McIlroy (Europa) contra Justin Thomas y Jordan Speight (EE.UU.) y los golfistas europeos dieron el primer golpe de salida de inmediato. El segundo partido del día enfrenta a los escandinavos Viktor Hovland y Ludwig Oberg contra los #1 Scottie Scheffler y Brooks Koepka, mientras que Shane Lowry y Sepp Straka se enfrentan a los estadounidenses Max Homa y Brian Harman. También hay un desafío entre el español Jon Rahm y el inglés Tyrell Hatton contra Xander Schauffele y Patrick Cantlay. Por la tarde se juegan partidos de cuatro bolas.

Homenaje a Ballesteros

“Por siempre en nuestros corazones” es el conmovedor mensaje de la pancarta izada en el green del Marco Simone Golf and Country Club con motivo del evento en memoria del campeón de España Severiano Ballesteros, fallecido en 2011, dejando un recuerdo imborrable en el mundo. en el que este deporte y más allá considera a “Saif” como uno de los jugadores más fuertes del golf, y esta mañana, cuando comienzan los partidos matutinos de la Ryder Cup en Roma, uno de sus tres hijos y otro campeón ibérico de golf lo recuerdan. José María Olazábal.

El defensa central de la Roma, Chris Smalling, también se encuentra entre los miles de espectadores que presencian los partidos de esta mañana en el green de Gidonia.

Fleetwood y McIlroy están justo al frente

Europa sigue recto: Tommy Fleetwood y Rory McIlroy (Europa) ganaron el primer hoyo a Justin Thomas y Jordan Spieth (EE.UU.) gracias a un par de los estadounidenses. Aún hoy, es impresionante la multitud que acompaña cada toma con vítores y vítores.

Al comienzo del segundo día partimos de 6,5-1,5 para el equipo de Europa.

Con el primer cuarteto de la jornada entre Tommy Fleetwood y Rory McIlroy (Europa) y Justin Thomas y Jordan Speight (EE.UU.) comenzó la segunda jornada de la 44ª Ryder Cup, gran cita del mundo del golf que se celebra por primera vez en Italia, en Roma, en Marco Simone Golf and Country Club de Gidonia. Antes del partido, en el tee del hoyo 1, en homenaje a la leyenda del golf mundial, Severiano Ballesteros. Sobre el green, el hijo de Ballesteros y vicecapitán de la Selección Europea, Olazábal. La primera toma del día perteneció al estadounidense Justin Thomas. El equipo de Europa terminó el primer día de acción con una puntuación de 6,5 a 1,5. Incluso hoy, como ayer, miles de aficionados hacían cola desde primeras horas de la mañana.