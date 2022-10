Rusia bloquea la resolución de la ONU sobre la anexión y China se abstiene de votar: el mundo

El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó la resolución del Consejo de Seguridad contra los referéndums de «farsa» rusa y la anexión de territorio ucraniano por veto de Moscú, mientras que China se abstuvo de votar junto con Brasil, India y Gabón. Diez votos a favor de la propuesta presentada por Estados Unidos y Albania.

«El ejército estadounidense en Europa está preparado para cualquier eventualidad», dijo el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en una rueda de prensa. “No vemos ninguna amenaza inminente con respecto al uso de armas nucleares por parte de Moscú en este momento, pero continuamos monitoreando la situación muy seriamente”, dijo Sullivan. «Para la OTAN, Estados Unidos tiene una política de puertas abiertas, pero por el momento estamos apoyando a Kyiv en la defensa de su territorio», dijo Sullivan.

En el discurso de casi una hora que precedió a la ceremonia de firma con los líderes prorrusos en las provincias de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhya, Putin volvió a proponer la lista de acusaciones contra los países occidentales. Comenzando con la expansión de las fronteras de la OTAN tras el colapso de la Unión Soviética a pesar de las «sucias mentiras» que afirmaban en sentido contrario. Estados Unidos y sus aliados están librando una «guerra híbrida» contra Rusia con el objetivo de convertirla en una «colonia». Pero después de los «trágicos años 90», cuando «la gente moría de hambre», Moscú recuperó su lugar en el mundo y ahora está lista para defender «con todos los medios a su alcance» los territorios que volvieron a su dominio. En la feroz acusación, Putin abandonó un fallo sobre un posible alto el fuego. «Estamos listos para volver a la mesa de negociaciones», dijo. Pero la respuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no admite respuestas: Kyiv no negociará con Rusia mientras Putin sea su presidente y ya haya solicitado un acceso rápido a la OTAN. De una manera, el ex presidente ruso Dmitry Medvedev, amenazó con «acelerar el inicio de la Tercera Guerra Mundial».

El secretario general de la OTAN, Jens Stuttenberg, se está conteniendo en este momento: «La entrada de cualquier país en la OTAN debe ser decidida por los Aliados por unanimidad», subrayó. Pero la reacción provino de Occidente unánimemente en apoyo al derecho de Ucrania a recuperar todas las tierras ocupadas por los rusos. Comenzando por Estados Unidos, que junto con Gran Bretaña respondió lanzando un nuevo e importante paquete de sanciones contra figuras rusas, incluida la gobernadora del Banco Central, Elevra Nabiullina, considerada «uno de los aliados más efectivos de Putin» por su capacidad para mantenerse a flote. economía a pesar de las sanciones occidentales. El presidente estadounidense, Joe Biden, enfatizó que Washington continuará apoyando a Kyiv «con armas y diplomacia» y pidió a «toda la comunidad internacional» que «permanezca del lado de Ucrania durante el tiempo que sea necesario».

El Grupo de los Siete y la Unión Europea se sumaron al rechazo de la anexión rusa. «Las amenazas nucleares del Kremlin, la movilización militar, la estrategia de tratar de presentar el territorio ucraniano como falso ruso y afirmar que la guerra ahora puede tener lugar en su territorio, no debilitarán nuestra determinación», dijeron los líderes de los 27 países reunidos. Consejo europeo. Mientras que la familia Farnesina reiteró el “pleno apoyo de Italia a la soberanía, integridad territorial e independencia de Ucrania”. Putin no prestó atención a las reacciones. «La victoria será nuestra», prometió, hablando en la Plaza Roja en el festival folclórico organizado bajo los muros del Kremlin. Mientras que la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, usando su tono distintivo, respondió a la solicitud de Kyiv de unirse a la OTAN diciendo que «los carniceros sedientos de sangre que matan a mujeres y niños van al vertedero de la OTAN». Sobre las acusaciones vertidas contra Rusia de contemplar el uso de armas nucleares, el presidente respondió recordando que «Estados Unidos es el único país del mundo que ha usado dos veces armas nucleares y sentó un precedente». Putin enfatizó que Moscú podría contar en cambio con el «amor inquebrantable» de sus ciudadanos por su patria. Al enfatizar la misión en la que se siente involucrado, enfatizó que la misión en curso con Occidente es también una batalla de valores. «¿Queremos que el primer padre y el segundo padre estén en Rusia en lugar de la madre y el padre? ¿Estamos completamente locos?», preguntó el presidente.