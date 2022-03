Rueda de prensa de Draghi sobre el nuevo decreto Covid- Corriere.it

para claudio del frit

El gabinete aprobó el nuevo decreto que establece las reglas para poner fin a la obligación de paso verde al aire libre y bajo techo: al final, el primer ministro Draghi habló en una conferencia de prensa para explicar las nuevas medidas

Con El nuevo decreto Covid La sanción por fin de Compromiso de Tránsito Verde al aire libre se impone a partir del 1 de abril y cierra el 1 de mayo. Gabinete aprobó por unanimidad nueva regla Eso establece las reglas de la hoja de ruta para la reapertura y el fin gradual de las últimas restricciones. Al final del consejo, el primer ministro Mario Draghi habló en una rueda de prensa, explicando los procedimientos.

«La vuelta a la normalidad y la vida social está casi completa» La frase de apertura fue el Primer Ministro. Draghi lo confirmó El estado de alarma terminará el 31 de marzo Cts se derretirá. Draghi tuvo palabras de elogio ante todo para el cuerpo técnico que ha apoyado las decisiones del gobierno durante dos años: “Trabajamos gracias a la ciencia, no a los sentimientos”.. «Las medidas que se han aprobado son importantes: eliminan casi todas las restricciones que han limitado nuestro comportamiento en los últimos meses».

Sin embargo, no se subestima Despertando la epidemia que apareció en los últimos días"Notamos la curva de contagios y estamos listos para adaptarnos, pero Gracias a las vacunas hemos reducido el número de muertes en 80.000 personas en comparación con 2021." En este punto también llegaron expresiones de agradecimiento a los italianos ("fueron muy buenos") y por su General Figliolo («Su nombramiento es un cambio radical»). Para Figliolo, el trabajo aún no ha terminado. El ministro Speranza confirmó que el oficial superior permanecerá en servicio hasta el 31 de diciembre como comisionado excepcional. el ministro tiene Excepto por una cuarta dosis Vaughai: "Para información, no hay evidencia Solo evaluamos a personas mayores«.

el dragón Luego defendió la decisión de entrar al carril verde: «Se nos permite Economía crece al 6,5%Fue un gran éxito y ahora se eliminará gradualmente”. «Fue un gabinete tranquilo -añadió sobre el descontento de la Liga Norte- si todo fuera por decidir una fecha para detener el Corredor Verde, el MDL sería pacífico. En eso se ha encontrado una solución». anunció la formación de un nuevo gabinete mañana para emitir un decreto Ayuda para familias y empresas. Precisamente para no comprometer la recuperación que ahora amenaza la guerra en Ucrania: “El crecimiento se está desacelerando pero No estamos en recesión.Draghi también enfatizó que el apoyo no conduciría a un mayor deslizamiento en el presupuesto.

Entre las acciones que desaparecerán Con el nuevo decreto, un sistema de «colores» por zonas y la obligación para los mayores de 50 años de tener un corredor verde reforzado en el lugar de trabajo: basta con el tránsito básico.

Tema El conflicto entre Rusia y Ucrania No se puede ignorar: el Primer Ministro, en respuesta a las preguntas de los periodistas, dijo que la forma correcta de llegar a un acuerdo es el diálogo entre Estados Unidos y China; Agregó que las sanciones se endurecerán si es necesario. pero es necesario Techo de la UE en el precio del gasDada la situación actual, Draghi dice que no ve “los peligros de los alimentos y la energía, no hay necesidad de dar la alarma; Solo si las cosas van mal Entraremos en la lógica del racionamiento”..

La respuesta final vino a linea de salvini: « Actualmente Salvini Apoyar al gobierno proeuropeo"Esto es un hecho", dijo el presidente del Gobierno, Mario Draghi, al comentar el discurso en el que el propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, preguntó "¿qué sería de Europa hoy si Salvini, Le Pen y Pascal estuvieran al frente de los gobiernos de Italia, Francia y España.»

