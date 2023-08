Rudi Zerbi y la devoción apasionada: «Al único hombre de mi vida» | todos ustedes lo conocen

¿Por qué Rudy Zerbi dedica palabras de cariño a un hombre al que llama «el hombre de su vida»? Averigüemos quién es el destinatario de estas palabras.

Rudy Zerbi Habla del hombre y lo conoce. «El único hombre en mi vida». Estas palabras pueden causar un alboroto, pero ¿a quién te refieres? ¿Y qué quiso decir? Vamos a averiguar.

Esperando volver a los programas de televisión habituales como un anuncio de profesor de canto amigos a maria devilipi Y como juez A Te lo merecesY Rudy Se dedica a una de sus pasiones, la música.

ya esta trabajando dj-radio Donde presenta el programa que lleva su nombre cada mañana de agosto, en directo desde Riccione.

En tanto, le dedicó dulces palabras al hombre, ese que tuvo mujeres en su vida. ¿Pero quién es este? ¿Cómo son las cosas realmente?

Rudy Zerbi y la devoción apasionada por otro hombre

vida amorosa Rudy Zerbi Estaba algo agitada, pero nadie hubiera imaginado que pudiera pensar en un hombre el unico en su vida. De hecho, tuvo 4 hijos con tres mujeres diferentes: Thomas y Locke Nacieron del matrimonio con una mujer llamada simona, Entonces nació Eduardo, obtuvo de su pareja leyendas de charlotte, el sobrino del cantante Gianni Morandi, Finalmente el último nacido León Vino al mundo de la unión con María Soledad Temporini.

Sin embargo, esta última historia también terminó, de manera un tanto inesperada, en 2021, y por el momento no se sabe si el productor y profesor amigos en otra relación. Incluso si dedicas palabras cálidas a otro hombre.

La verdad que nadie espera

No hay cambio de rumbo para Rudy ZerbiSin embargo, no hay experiencia amorosa, sino solo un gran cariño que lo une a su viejo amigo. Jerry Scotty. El querido director acaba de cumplir años y no puede perderse los deseos de la persona con la que comparte la casa cuando están en Roma por negocios, admitieron en el pasado. invitados un muy cierto Hace un tiempo los dos hablaron de su relacion, tambien en esa ocasion el prof amigos Mirando las fotos que se fotografiaron juntos, comentó: «En estas fotos hay un amor que tengo por Jerry… Si notas que siempre tengo una sonrisa, ese es el efecto que tiene en todos. Jerry trae alegría y serenidad».

Por eso, la devoción que acompaña a la foto que los ves juntos de nuevo no debería sorprenderte. «¡Feliz cumpleaños al hombre único, verdadero y esencial en mi vida!» Destacado en su página de Instagram.