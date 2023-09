Rudi García sale en vivo

19.38

Osimhen fue titular ante el Udinese

El Napoli anunció oficialmente la alineación elegida por Rudi García para enfrentar al Udinese: Osimhen es titular. Estas son las once blusas: Mérito; Di Lorenzo, Ostegaard, Nathan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zelenskiy; Politano, Osimhen, Kvaratskelia.

19.30

De Giovanni insta a no abuchear a Osi

«Cualquiera que se burle de un jugador que lleva la camiseta de un determinado equipo no es seguidor de ese equipo. Me parece muy sencilloEsta es la publicación en Facebook de Maurizio Di Giovanni, gran aficionado del Napoli y del Napoli, poco más de una hora antes del partido contra el Udinese.

7:00 pm

Burla de Ryanair

La aerolínea de bajo coste Ryanair, como lo ha hecho en el pasado, utiliza el sarcasmo. TikTok publicó en su perfil un vídeo promocional de un vuelo de Italia a Londres por 19,99 euros, utilizando una foto de Osimhen a bordo de un avión de Ryanair rumbo a la capital inglesa. La referencia es a la posible ruptura entre el Napoli y el delantero nigeriano, que podría marcharse a algunos de los mejores equipos de la Premier League ya en enero. En estas horas se habla del interés del Chelsea, que el pasado verano buscó fichar al delantero campeón italiano. Lee las noticias

18.50

Opinión Montervino

Francesco Montervino, director deportivo de Casarano y ex capitán del Napoli, en declaraciones a Radio Martí, dice: “La reacción de Kalinda y Osimhen al video en TikTok es exagerada. ¿Quitar vector para fotos con Nápoles? De hecho, es exagerado. Aunque el fiscal podrá entonces hacer lo que considere más oportuno en interés o en el futuro del jugador, Víctor no debería permitirse ciertas reacciones, en primer lugar porque al menos hasta enero seguirá siendo jugador del Napoli. Además, no tenía por qué hacerlo por respeto a sus compañeros y aficionados, a la ciudad que te llevó al cielo. Entonces tal vez esto sea una provocación para la renovación que está por llegar.«.

18.35

Polémica en las redes sociales

Los aficionados estaban divididos en las redes sociales por el tema de Osimhen, como lo demuestran los comentarios en las últimas publicaciones sobre el Napoli.Disculparse con Osimhen«, escribe el usuario Kaykay.»Osimhen está en las gradas para disculparse con la afición«, escribe Phyllis. Otros comentarios también se refieren al entrenador: «García fuera, Osimhen fuera“Es el pensamiento del adorador26”.Sólo la camiseta es importante.En palabras de Augusto,Lejos de los racistas» Muchos lo confirman. También hay quienes usan el sarcasmo: «¿El director social juega en el Napoli?«.

6 pm

Apostamos a que Osimhen venda

Parecía imposible incluso hace unos días, pero ahora los caminos de Napoli y Victor Osimhen podrían separarse. Primero el penalti fallado y la victoria fallida en Bolonia, luego las malas sustituciones y los primeros enfrentamientos con García; Y, por último, el vídeo que el club publicó en las redes sociales que enfureció al delantero, creando una grieta que quizás nunca se cure. Así, la despedida de Osimhen será posible ya en enero, según algunas casas de apuestas que estiman la salida del nigeriano a las cinco de la próxima sesión de fichajes.

17.30

La curva A da el empuje

De cara al partido de esta noche entre Napoli y Udinese, los ultras de la afición napolitana, corazón palpitante de la azzurri, intentan acercar el ambiente invitando a los aficionados que llegan al Estadio Maradona a vestir la camiseta del equipo. «Más allá de cualquier comportamiento: la camiseta sigue siendo el primer mandamiento – Leemos en un post publicado en las redes sociales por Curva A – Esta noche invitamos a todos a lucirlo… como un verdadero juramento.«.

5 pm

El resultado de Osimhen en Nápoles

Victor Osimhen ha marcado 53 goles en 88 partidos de la Serie A con el Napoli. Máximo goleador del último torneo con 26 goles, esta temporada ha marcado 3 goles en 5 partidos (472 minutos en total).

15.46

Thiago Motta: «¿Osimhen-Napoli? Recomiendo no utilizar las redes sociales…»

el entrenador BoloniaThiago MuerteHabló en rueda de prensa la víspera del partido contra Monza sobre la disputa entre… Osimhen Y el Nápoles: «¿social? Aconsejo no usarlo, aunque no puedo forzarlo. Personalmente he decidido no entrar en este mundo y me cuesta expresar mi opinión precisamente porque no lo uso.«.

15.36

Osimhen llega e ignora a sus compañeros: gesto de Demi se vuelve viral en redes sociales

Un vídeo muestra al delantero del Napoli llegando al campo de entrenamiento sin saludar a algunos de los jugadores que intentaron acercarse a él.

14:53

Habla el mediador del Napoli, Osimhen: «No fue una gran elección»

El agente Andrea D’Amico habló sobre Osimhen: «Víctor es una persona sensible e instintiva. Debemos mostrar confianza en él» Leer todo

13.50

Osimhen vs. Napoli y Udinese están presentes: qué pasará esta noche

El delantero ha sido convocado (Dios no lo quiera): debe olvidar el penalti fallado en Bolonia, el desafío descarado de García y estas horas frenéticas y molestas.

13:09

Tres oponentes de Nápoles (falta de confianza en un poder judicial adecuado): la posición de las masas es decisiva

Palabras del director Ivan Zazzaroni Ver el vídeo

12.37 p.m.

¿Napoli y Osimhen en el campo y marcando? La frase

Debutó en el torneo marcando un doblete ante el Frosinone y ante el Bolonia abandonó el campo discutiendo violentamente con su entrenador García. leer todo

12.23 p. m.

Napoli y Osimhen son un caso y desatan paradojas en las redes sociales

En Internet corren memes y caricaturas tras la tormenta desatada entre el delantero nigeriano y el club italiano. haga clic aquí

11:58

Osimhen está en el campo de entrenamiento con el equipo.

Victor Osimhen se encuentra actualmente con el equipo en Castelvoltorno, de cara al partido de esta tarde contra el Udinese, previsto a las 20.45 horas.

11.48 am

El Napoli convoca a los jugadores del Udinese: la decisión sobre Osimhen

Victor Osimhen es un habitual en la convocatoria para el partido del Napoli contra el Udinese de esta tarde. leer todo

11:28

Osimhen, las únicas imágenes que quedan de Nápoles

Y si a primera vista parece evidente el deseo de Osimhen de eliminar cualquier foto que haga referencia al Napoli, al ojo más atento no se le escapa ni un solo detalle: las fotos que el delantero nigeriano no borró. De hecho, el delantero azul decidió no quitarse algunas tomas de la camiseta del club: la del partido inaugural del torneo contra el Frosinone y la que luce la famosa camiseta de Maradona.

10.47 am

Posible alineación del Napoli ante el Udinese. ¿Se ha quedado Osimhen fuera?

Estas son las posibles opciones de García de cara al partido ante el equipo que dirige Sutti. haga clic aquí

10.23 am

El último post que Osimhen no borró vistiendo la camiseta del Napoli: la frase simbólica

Victor Osimhen ha eliminado en las redes sociales todas las fotos en las que aparece con la camiseta del Napoli. A quien navega por primera vez por su perfil de Instagram le cuesta creer que el nigeriano siga siendo un futbolista italiano. leer todo

9:58

Covisoc anunció el paso de Osimhen a la FIGC

Osimhen se encuentra en la lista de “transferencias sospechosas” enviada por Kovisuk a la Federación Italiana y entra con razón en el proceso por plusvalías, que finalizará en abril de 2022 con absoluciones en primer y segundo grado. El caso Osimhen es el único que concierne al Nápoles, en esa fase convulsa del fútbol italiano, y en cualquier caso acaba inevitablemente bajo la lupa de las fiscalías de Lille y Nápoles: el 24 de mayo, la sede del club francés fue buscado e interrogado al director general Julien Mordac; El 21 de junio, menos de un mes después, se inició la investigación en Italia, con búsquedas de documentos en Castel Volturno y Roma, así como en las oficinas de Torres, donde mientras tanto jugaba Liguori. Otro mundo. Tan actual: De la Luna de Miel a la Luna es un momento.

9.25 am

Agente de Osimhen: «Evaluaremos medidas legales»

El agente de Osimhen en el vídeo publicado por Napoli: «Un hecho grave que causa un daño muy grave al jugador y se suma al trato al que ha sido sometido el niño en el reciente período entre juicios mediáticos y noticias falsas. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales y tomar cualquier iniciativa para proteger a Osimhen. «

9:05

Osimhen, las fotos con el Napoli han sido eliminadas de las redes sociales

Alto. De la noche a la mañana, Osimhen eliminó todas las fotos de él con la camiseta del Napoli de su perfil oficial de Instagram.

8:27

Ossie, situación social: “Víctor fue ridiculizado por la sociedad”.

No hay paz alrededor de Osimhen, y ya no hay paz dentro de Nápoles, que descubre a las once de la noche cómo se puede pasar del infierno virtual al infierno real. La ira de Osimhen realmente explotó a la hora de la cena, cuando apareció en la cuenta oficial de TikTok del Napoli un vídeo sarcástico (?) e inquietante sobre el delantero nigeriano, del que se burlaron por el penalti del Bolonia. El atacante se enfureció y exigió que se retirara la publicación de inmediato. A las 22.38 horas, el representante del delantero, Roberto Calenda, recorre las mismas calles (calles sociales) para detonar un enfrentamiento directo, sin excepciones ni reservas, en el que ataca al Nápoles: «Lo que ha ocurrido hoy en el perfil oficial del Napoli en la plataforma TikTok es inaceptable. Primero se publicó un vídeo burlándose de Víctor y luego se eliminó, pero ya era demasiado tarde».

