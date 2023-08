Rubiales no se rinde tras besar al futbolista: «Fue consensuado». Y el gobierno español inicia los trámites para eliminarlo

«no lo dejo. No renuncio. No lo dejo.» luis rubiales Anunciando así su decisión de abrir la asociación Federación Española de Fútbol. el resignación Desde el primer fútbol ibérico, se ha visto ensombrecido por las críticas aún besar sin consentimiento a Jennifer HermosoLos medios españoles lo dieron por hecho pero Rubiales lo desmintió categóricamente: «He tomado demasiado presiones. Quizás el lunes encuentren la fórmula sacame. Tengo la intención de defenderme y luchar hasta el final. El presidente de la Asociación de Fútbol dijo: Espero que la ley se aplique y como no hay nada, no espero nada malo. Y continúa: El beso del futbolista “fue automático, mutual Y por consentimiento mutuo«. el Gobierno Sin embargo, el español afirma: «El viaje de Rubiales ha terminado: Lo suspenderemos de sus funciones.«.

-Preguntó Rubiales.Disculpe sin atenuantes» por sus actuaciones durante la ceremonia de premiación y entrega de premios Ganar el campeonato mundial a fútbol femenino Pero dijo que sucedió enmomento de euforia«Pido disculpas a la Reina, a la Infanta Sofía y a todos aquellos que se sintieron ofendidos», dijo Rubiales en su discurso ante la Asamblea General Extraordinaria. entusiasmado tanto que perder el controlY agregó: “Las ganas que pude sacar al besar a la futbolista Jennifer Hermoso fueron las mismas que pude sacar al darle beso para mi hijaRepitió: «No había ninguna posición dominante», incluso si «se vendiera algo más». Rubiales no sólo intenta defenderse, sino también contraatacar, para él fue la jugadora la que empezó todo: «Fue ella quien me levantó, me acercó a su cuerpo».

«El gobierno pretende actuar. El viaje de Rubiales ha terminado: lo suspenderemos». Aunque él afirma Víctor Francopresidente consejo supremo de deportes, Hablando en nombre del Gobierno y anunciando la presentación de una denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte por falta grave del Presidente de la Asociación de Fútbol. Y añadió: «Rubiales, ante los ojos del Gobierno, del club español y de los propios campeones, no estaba a la altura de la situación y hoy no hizo lo que debía haber hecho». En lugar de calmar el ambiente, el consejo revivió la controversia. Para Francos, «debe pedir disculpas a los jugadores: así debo ser yo también en el deporte español».

Y la polémica ya está inquieta. a Yolanda DíazViceprimer Ministro y Ministro interino de Trabajo “El señor Rubiales aún no se da cuenta de dónde está ni de lo que ha hecho. Se queda corto. Tiene que dimitir ya y salvarnos de este bochorno”, al líder de la Plataforma Progresista. Sumer Lo que pasó en la reunión sindical” es inaceptable“: “El gobierno debe – subraya Díaz – actuar y tomar las medidas necesarias medidas urgentesSe acabó la impunidad por actos varoniles. Rubiales no puede seguir en el cargo”. En el mismo sentido, la ministra de Derechos Sociales y dirigente Podemos, Ion Bellara: “El consentimiento no lo decide el agresor, sino la mujer La retórica de la violencia y la mafia Por Rubiales no funcionará en un país que ya ha cambiado de manos. Ahora todo el mundo sabe qué clase de hombre es».

Los comentarios también llegan del mundo del fútbol masculino. Borja Iglesias, El delantero del Betislo anunció Ya no vestirá la camiseta de la selección española “Hasta que las cosas cambien y actos de este tipo queden impunes”. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Nacional Española de Fútbol Femenino afirmó: Rafael Del AmoRenunció en respuesta a la decisión de Rubiales de no dimitir. Del Amo, que también es presidente de la Federación Navarra de Fútbol, ​​ya había manifestado su «rechazo categórico y total al comportamiento» mostrado por Rubiales, instándole a dimitir. Y los campeones del mundo de la selección española, que guardaron silencio, después de que Luis Rubiales decidiera intervenir criticando al presidente de la federación y apoyándose en su pareja, Jenny Hermoso. después Alexia Potellashabla el conserje en las redes sociales kata fresco«Lamento mucho que 23 jugadores no sean campeones… ¡Ya es suficiente! Jenny, estaré contigo hasta que muera». para el mediocampista Aitana Bonmatí«Hay límites que no se pueden traspasar», añade, y esto «no lo podemos tolerar». Estamos contigo, amigo mío.» L Marisa Rodríguez«Ahora más que nunca con Gini Hermoso. Basta de mentiras, no estás solo. El mundo entero ha visto lo que pasó», escribió finalmente el central. Erin ParedemDirigiéndose a Hermoso concluyó: «Tú eres la víctima y nosotros estamos contigo».

Después de tomar la mano de la futbolista española y besarla en la boca en el escenario de la entrega de premios tras ganar el Mundial femenino, inmediatamente desató un aluvión de críticas y quejas. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que Luis Rubiales pueda ser no calificado de Consejo Supremo de Deportesya ha sido activado por Liga de fútbol femenino Y ahí Gobierno Listo para hacer sus movimientos. Jueves fifa ha abierto un expediente disciplinario, la última señal de una situación inmanejable para la dirigencia del fútbol ibérico. Tras un comunicado de prensa de la federación y días de silencio, Hermoso volvió a hablar el miércoles Exigió que este gesto «no quede impune».