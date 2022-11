Ronaldo tiene a su hija en el hospital y ese es el paquete de verano

Aparece otro extracto de la entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan: «Cuando mi hija estaba enferma, el director deportivo y presidente del Manchester no creyó mis palabras». Luego cavar en la propiedad y dos ex compañeros

Nuevos avances, nuevas excavaciones. Nuevos fuertes ataques al Manchester United. La entrevista de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan, 90 minutos de chat que se emitirán íntegramente los miércoles y jueves, que el propio periodista y The Sun vaticinan, sigue constituyendo un ataque tóxico a los Red Devils, club del que CR7 habló. En primera anticipación sentirse traicionado. Después de que la gerencia, en un clip en horario de máxima audiencia, fuera acusada de no creerle en julio cuando dijo que no podía irse de gira por Tailandia y Australia porque su hija de 3 meses estaba hospitalizada, en novedades que ha estado publicando. , Son Cristiano lanza puyas a la propiedad americana («El club no les importa: no les he hablado desde que volví») y a los excompañeros Gary Neville y Wayne Rooney, entre sus más feroces críticos.

drama – Ronaldo repite sus comentarios a principios de julio, cuando el United lo esperaba en Carrington para comenzar los preparativos. En abril, él y Georgina perdieron a uno de los gemelos que la Corista había estado esperando. Bella, la hija nacida, desarrolló una bronquitis en julio que la obligó a permanecer en el hospital durante una semana. "Hablé con el director deportivo y el presidente del Manchester United cuando mi hija estaba enferma -dice Cristiano esperando la entrevista-. Fue como si no creyeran mis palabras, y eso me hizo sentir mal. Me escucharon, pero estaba claro que cuestionaron mis palabras, que mi hija tiene grandes problemas, y Georgina se sintió mal por ella, por eso no salí de gira: como padre y esposo, no podía dejar a mi familia en ese momento. No por el bien de la preparación para la temporada".

Progreso – Morgan, el periodista al que Ronaldo confió sus noventa confesiones, habló largo y tendido en el episodio de hoy de su programa, el mismo episodio en el que se emitirá la entrevista completa el miércoles y el jueves (en dos partes). Morgan reveló durante el episodio que Ronaldo le dijo que sabe que ya no es el jugador que era, pero que se siente más fuerte porque es más maduro y tiene una mejor comprensión del juego, y que todavía quiere romper muchos récords. . . En la entrevista, CR7 también volvió al partido de mediados de octubre con el Tottenham, cuando se negó a entrar al campo y abandonó el banquillo antes del 90′, gesto que le costó la suspensión del partido y unos días de entrenamiento individual. Morgan reveló que Ronaldo le dijo que se había disculpado con todo el equipo por el gesto.

Nabil y Ronnie – En un nuevo adelanto publicado por The Sun, Ronaldo se desquita con Gary Neville y Wayne Rooney, excompañeros del United que se han convertido en críticos en la televisión y los periódicos y que nunca han tratado con el portugués. «Wayne no entiende por qué me critica. Tal vez está celoso de que sigo jugando a un alto nivel y renuncio a los 30. No diría que soy más guapo que él, y eso es verdad. Es verdad. Es Es difícil escuchar todas esas críticas de la gente que jugó contigo. Como Gary Neville». La gente puede tener su propia opinión, pero no saben lo que está pasando en el entrenamiento o en mi vida. También deberían escuchar mi punto. Es fácil criticar, no sé si se puede criticar su trabajo en la televisión para ser más famosos. Y creo que se aprovechan de mi nombre, porque no son tontos. Soy la persona más seguida del planeta. , no es casualidad. Sé que tengo que aceptar críticas y elogios, pero no es bueno escuchar tantas críticas de personas que estuvieron en el vestuario contigo. Es un poco decepcionante. Ronnie en particular. Hace seis meses, un año. como mucho. Vino a mi casa a recoger a sus hijos y me invitó a ir a jugar fútbol a su casa. La gente como él no los entiende. Roberto. A lo mejor quieren salir en la portada de un periódico, o esperan conseguir un nuevo trabajo. No. Él y Neville no son mis amigos. Eran compañeros de clase, jugábamos juntos, pero yo Ciertamente no cenaría con ellos».

vidriero – Desde las páginas del tabloide, CR7 atacó a los Glazer, la familia propietaria de United. "No les importa el equipo. Al menos no en el aspecto deportivo -como dice CR7-. El Manchester United es un club que les hace dinero gracias al marketing, pero el lado deportivo no les importa y ellos le dan toda la fuerza. al presidente y al director deportivo. Nunca he hablado con ellos, no desde que volví». Luego, Morgan le pregunta si los fanáticos tienen razón al criticar a la familia estadounidense. La respuesta de Cristiano fue otro duro ataque: «La afición siempre tiene la razón. Deben saber la verdad, y saber que los jugadores quieren lo mejor para el Manchester United, que yo quiero lo mejor para el Manchester United y por eso vuelvo. Porque «Amo a este club. Pero la afición también debe saber que hay situaciones dentro del club que les impiden llegar al más alto nivel, como lo son el City, el Liverpool y ahora también el Arsenal. Es difícil, será difícil que el United sea en la cima. La cima en los próximos 2-3 años».

Espere – United no ha tomado medidas oficiales en este momento y se limita a una declaración diciendo que quieren esperar a escuchar la entrevista completa antes de decidir cómo responder. Es poco probable que Cristiano sea penalizado de alguna manera: según el Telegraph, el United está considerando terminar el contrato con el portugués de inmediato, con vencimiento al final de la temporada, siempre que se llegue a un acuerdo para que el club pueda. No debería admitir dinero por un salario CR7 que aún debe. Sin embargo, el futuro de Cristiano y el United parece claro: tras el Mundial habrá divorcio.