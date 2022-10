Ronaldo sigue en Europa: llega el cambio de siglo

Cristiano Ronaldo es el foco de muchos rumores sobre su futuro: el portugués se queda en Europa para el que ya ha sido definido como el «golpe del siglo».

cristiano Ronaldo No es ni será nunca un futbolista como los demás. Principalmente porque escribió historia y probablemente seguirá haciéndolo con cada balón tocado y gol marcado.

El Balón de Oro ya marcó tras el récord que el portugués logró batir en su carrera. despues de la despedida juventusSin embargo, volviendo a Manchester unido Su carrera parece estar en una encrucijada crucial que lo lleva a un lento declive. La temporada pasada, aunque el sentido de propósito solo desapareció, la clasificación paraliga europea Y en los meses de verano aumentó el dolor de estómago de Ronaldo, pero no derivó en el ansiado fichaje. La clase ha estado abierta desde Eric Ten Hag La relación no es romántica y el lugar para mantenerla. CR7 Está lejos de ser seguro. Ya era posible despedirse del club en el que se hizo tan grande enero A satisfacción de todas las partes. Especialmente si los compradores finalmente tienen que golpear «Golpea el siglo».

Cristiano Ronaldo en Galatasaray: Los portugueses realmente creen en él

Así lo definieron, de hecho, y con razón, de otra manera medios turcosPor qué Galatasaray No tiene intención de renunciar a Ronaldoa pesar del alto salario y la división de ataque que el verano pasado también vio jugadores de calibre seca mertens Y el Mauro Icardi. Según informa ‘Fotomac’, los turcos no cerraron en modo alguno la clase de Ronaldo, como dejan claro las últimas palabras de un hombre muy importante en la dinámica del Galatasaray. vicepresidente Jordán Timur En realidad dijo: «Conocimos nombres que desafían los sueños». La frase que impulsó las esperanzas de los turcos de hacerse con un negocio caro, pero que incluso podría cambiar la historia Super Liga. De hecho, los medios ya se han desatado sobre lo que creen que puede ser el golpe más significativo en la historia de Turquía desde una perspectiva futbolística. Y si aglomeraciones y fiestas no faltan para Icardi y Mertens, Piensa en lo que le pasaría a alguien como Ronaldo.