Ronaldo hacia la despedida del United, Mourinho lo intenta

Dada la difícil temporada que lleva con los Red Devils, el futuro cristiano Ronaldo En Manchester, siempre es juzgado en Inglaterra y según el sol Será cada vez más incierto. El ex Juventus no se conformará con la calidad del equipo que no puede garantizarse, y le garantiza, un futuro exitoso al igual que a su agente, Jorge MendesYa ha comenzado a discutir el futuro con los nuevos líderes del club. Ronaldo que volvió a Manchester unido Imagínate retirarte con el inglés, no tendrá intención de continuar la aventura si no califica para la próxima aventura. Liga de Campeones Y él ya iba a empezar a mirar alrededor.