Roman Abramovich vende Chelsea- Corriere.it

Declaración del multimillonario ruso: “He encargado a mi equipo que cree una fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta. La Fundación beneficiará a todas las víctimas de la guerra en Ucrania.

La oligarquía rusa, aún no sujeta a las sanciones impuestas por el gobierno británico (a pesar de la presión de algunos miembros del parlamento británico) a otros emperadores que se cree que están cerca el presidente ruso vladimir putinque «todas las ganancias» de la venta, netas de costos, Inmediatamente después del estallido de la guerra, informó que quería vender la gestión del club a una empresa., sin dejar de ser presidente. Ahora en lugar de una opción de venta. En un comunicado de prensa anunciando la decisión, AbramovichQuien compró el Chelsea FC en 2003, dijo: «Creo que es de interés para el club, los aficionados y el personal, así como para los patrocinadores y socios del club». “No se agilizará la venta del club pero se seguirán los debidos trámites legales. No pediré que se pague ningún préstamo. Para mí no se trataba del trabajo o el dinero, sino de pura pasión por el juego y el club”. Lo recaudado, como se mencionó, se destinará a la caridad, para una fundación que ayudará a todas las víctimas de la guerra, «esto incluye -explicó- proporcionar los fondos necesarios para satisfacer las necesidades inmediatas e inmediatas de las víctimas, así como apoyar el trabajo de recuperación a largo plazo».