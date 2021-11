Roma-Zoria 4-0 en directo: goles de Pérez y Zaniolo y doblete de Abraham – Forzaroma.info – actualidad AS Roma Calcio – entrevistas, fotos y vídeos

Antes del partido – El objetivo es seguir ganando. «Es como una final», dijo ayer Mourinho en rueda de prensa, consciente de que depende en cierta medida de la Roma. Los Giallorossi tuvieron problemas por su cuenta, sacando un punto de sus dos partidos contra Bodo Glimt, quien dejó caer al Special One a la segunda posición. Ahora la Roma se ve obligada a ganar los dos partidos restantes del grupo, con la esperanza de que los noruegos retrocedan.

¿Dónde lo veo? – Transmisión de TV en vivo desde roma zoria será transmitido desde docena, visible para todos los suscriptores en televisores inteligentes compatibles y en todos los televisores conectados a TIMVISION BOX, a PlayStation 4/5, consola Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast dispositivo. El partido será transmitido en vivo por TV8 (canal digital terrestre # 8) y pago por evento de Sky en los canales Sky Sport Action (# 206 satélite) y Sky Sport (# 253 satélite). A través del sitio y los canales de redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, Forzaroma.info Te mantendrá actualizado sobre El Vive del partido.