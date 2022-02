Roma y Mourinho se arriesgan a tres vueltas de parado tras el ataque a Barreto: «La Juventus te manda»

Al principio pateé con enfado un balón a las gradas, luego le pegué unas cuantas botellas de agua y finalmente me sacaron la tarjeta roja. José Mourinho No vivió tranquilo en la vuelta de la Roma por 2-2 en casa ante el Verona Tudor, pero con menos calma absorbió. Arbitraje de Paretoya en el pasado terminó en su opinión porque no vale juzgar el arbitraje. Mourinho imitó el gesto del teléfono al árbitro y gritó conclusiones pesadas como «Juventus te envió‘, hechos que le podrían costar la descalificación extrema.