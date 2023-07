Roma, vía Asiago Vecinos divididos tras el desalojo de Fiorello y Viva Rai2!: ‘No dormimos con tapones para los oídos’. Pero hay quien lo quiere de vuelta: «Fue un buen trabajo».

allá satisfacción en vía Asiago En Roma tras la decisión -anunciada por fiorello y Rai lo hizo oficial: mover el balcón de vidrio donde se llevó a cabo la transmisión a otro lugar ¡Viva Rai2! Esto enfureció a los vecinos. La suciedad y las molestias hacen un escándalo. . Alivio y quizás amargura por cómo terminó: “Difundieron el rumor de compensación a la población – dice dominic mortara de los primeros en escribir a Rai en diciembre y también al alcalde Gualtieri -: Ciertamente no pedíamos nada, solo exigíamos el derecho a libertad personal por ejemplo poder tomar un taxi -ahora soy mayor- sin tener que arrastrar mis maletas hasta el final de la calle, que está cerrada por la policía para asistir al desfile…».

Uno de los muchos ejemplos es el del signor Giandomenico. Luego, aquí en Asiago Road, hogar de muchas oficinas y estudios de Rai, también hablan de eso. Clips de papel de colores pintar, batería coros general Un forastero que trae Casiota y Cherry. Pero después de todo, Fiorello era él mismo, solo. vídeo de disculpa Para esos días «agobiantes», admitir que la situación se ha vuelto fuera del alcance de todos. En definitiva, no pensaron, en un principio, que el espectáculo tendría tanto éxito, que el público lo seguiría, incluso presente físicamente en la calle.

Residente: Ni con tapones para los oídos dormimos

mariana felipe Vive en el cruce entre Asiago Road y Via Montello. En la planta baja, podía ver y oír todo desde la ventana que daba a la calle. “Enseño idiomas extranjeros a niños, trabajo desde casa y debo decir que fue muy difícil; todavía dice que está cansada de pensar en esos días y noches de insomnio. Había muchos problemas, no podías salir ni siquiera caminar, luego durante el festival con música en la noche, hasta las tres, era perjudicial, no podía dormir ni con tapones para los oídos».