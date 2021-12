Roma no brilla, pero gana 2-0 a Spezia de cabeza: Mourinho llega a la Juventus y expulsa a Félix | liga

Subir en la liga y dar continuidad a un triunfo de conferencia liguero que mereció pasar la ronda por el grupo. retrasado lunes en la noche Desde La decimoséptima jornada de la Serie A italiana, a Roma por Jose Mourinho Vuelve a ganar en casa, en el estadio olímpico, tras el débil número ante el Inter y sacar al Bolonia, en las dos últimas jornadas: cada 20,45 en la capital derrotado 2-0 El ella especias Desde thiago mota, Estudiante y futbolista uno especial En los nerazzurri y con él el ganador del tripartito. Los giallorossi no brillan pero no se equivocan, Usando dos cabezas de Smalling e Ibáñez y pegando otro travesaño con Abraham, antes de que el gol fuera anulado en Minaj., y en medio de una tercera victoria en los últimos seis partidos, lo que le permite adelantar a Empoli y La dupla de la Juventus es sexta, a -8 de la zona de la Liga de Campeones; Por su parte, los ligures, que no han ganado en cinco partidos (cuatro nocauts y un empate), no merecen, pero no encuentran puntos de seguridad importantes, quedándose a sólo dos cuerpos de distancia en la zona roja de la clasificación. Entre los anfitriones, Lorenzo Pellegrini y Zaniolo quedaron fuera por lesión, mientras que él no fue convocado de entre los invitados, tras la demora en la reunión técnica.En el extremo rojo de Felix, Por una doble amarilla, con un control manual en el 3-0 y luego anulando el orden que lleva a una segunda tarjeta amarilla.

Después del partido, permanece en CALCIOMERCATO.COM para leer nuestra información detallada de 100 minutos sobre MIMMO FERRETTI.