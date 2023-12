Roma Mourinho: «Seguro que algunos ilustrados hablarán de tarjetas rojas»

José MourinhoEl técnico de la Roma comentó en los canales de la empresa la victoria de su equipo por 2-0 sobre el Napoli: «Este es un regalo de Navidad para la afición que siempre está aquí con el equipo. Hablamos antes del partido, teníamos que ganar porque teníamos que ganar». «. Cambió la Navidad para nosotros y para los aficionados. Hicimos un buen partido. Estoy seguro de que algunas personas ilustradas hablarán de los Rojos, pero vi una buena primera parte. 11 vs 11 Pero solo había un equipo en el campo. Dos hermosos equipos. «, Hermosas oportunidades de gol. No sé cómo Meret salvó ese balón de Bove. Solo vi un equipo que jugó muy bien. En la segunda parte, todas esas tarjetas amarillas tuvieron que ser gestionadas, lo logré con los cambios que hice. «Quería hacerlo pero tenía miedo de la situación. Luego, con 10 de ellos, todos pensamos muy rápido, decidimos rápido y decidimos bien. Entonces todo el crédito es para los muchachos, que jugaron un juego extraordinario con 11 contra 11, 10 contra 9 y muy merecido, y también muy buenos en la gestión”.

Los cambios fueron decisivos.

«La inercia está integrada en el juego desde el primer minuto. Cuando golpeas el poste y Meret salva el balón, puedes decir: 'Dios mío, va a ser una noche oscura'. Pero inmediatamente comprendes la inercia del juego. Entonces «los suplentes lo hicieron muy bien». Lorenzo no me sorprende porque ha hecho una semana extraordinaria como capitán. Como líder sabía que no sería la primera opción. Fue un gran ejemplo de trabajo y profesionalismo. Stefan en 10 “Es un extremo puro, Zaki es nuevo, Azmoun es más técnico que Gallo, que tiene algunas cosas que Azmoun no tiene, pero es una victoria muy merecida”.