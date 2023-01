Roma – Génova 0-0 en directo: ¡Gol de Pellegrini!

Gran afecto de los rumanos por Kevin puntal que volvió al Olympico como ex leerlo todo

ángulo tomado peregrinos : la pelota cae encima kumbula que no puede apuntar hacia el espejo de la puerta. De vez en cuando.

8:30 pm

Zaniolo sobre la presión y la renovación

cada madre Nicolás Zaniolo Minutos antes del partido contra Genoa: “Vivo bajo presión y no me importa que me critiquen”. leerlo todo

20:00

Roma – Génova, perfiles oficiales

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio Mancini, Cumpolla, Ibáñez; Zalewski, Buff, Matic, El Shaarawy; peregrinos. Zaniolo, Abraham.

Disponible.: Svilar, Boyer, Smalling, Celik, Fina, Kamara, Spinazzola, Cristante, Tahirovic, Volpato, Šumorodov, Solbakken, Dybala, Belotti.

Todas. Mourinho.

Génova (3-5-2): Martínez. Fogliacco, Baní, Dragosin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Galdames, Czyborra; Yalcin, Koda.

Disponible.: Semper, Agostino, Criscito, Strootmann, Aramo, Gudmundsson, Jagiello, Ilsanker, Frindrup, Maturo, Lipani, Pushka.

Todas. Alberto Gilardino

19:30

Strootman: «El Olímpico es mi casa»

Palabras Kevin puntal, oponente y ex de la Roma. El centrocampista holandés recuerda su pasado de amarilla y roja. leerlo todo

19:15

Roma, Olimpico todavía está agotado

Otros 60.000 espectadores están en el estadio para apoyar al equipo también en la Copa de Italia. Son diecinueve ventas consecutivas de amarillo y rojo, embriagados por el empuje emocional y las ganas de animar al equipo de Mourinho.

7:00 pm

Dybala, la fiesta de celebración del Mundial

La noche previa al partido, la Roma le entregará una placa a Dybala para celebrar su victoria en el Mundial con la camiseta de Argentina.

Roma – Estadio Olímpico