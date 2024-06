Roland Garros: Andreeva derrota a Yasmine Paolini en la final – Noticias

Yasmine Paolini se clasificó para la final del torneo femenino de Roland Garros. La italiana, que pronto se convertirá en la número 10 del mundo, derrotó a la rusa Mira Andreeva en dos sets por 6-3 y 6-1.

Para alcanzar el título en París, Paolini tendrá que superar a la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, que ganó en 2020, 2022 y 2023.

«Muchas gracias, ha sido un placer, gracias a los que me siguieron, incluso desde casa, y ‘merci beaucoup’ a los de aquí. En los últimos años he aprendido que soñar es lo más importante». Estas son las primeras palabras de una emocionada Yasmine Paolini tras su victoria en las semifinales de Roland Garros. “Fue un partido difícil”, dijo Toscan sobre su oponente Andreeva: “Tiene 17 años, juega muy bien y es muy completa. Hace un mes me ganó, y hoy quería hacerlo mejor y funcionó. Al principio estaba nervioso, luego «me sentí relajado después del balón y ahora estoy muy contento con la victoria». La toscana de 28 años, que gracias a este resultado ascenderá al puesto número 7 del ranking WTA, es la quinta italiana que alcanza una final de Grand Slam después de Francesca Schiavone, Sara Errani, Flavia Pennetta y Roberta Vinci.

