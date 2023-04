Rohr Atalanta, 3-1 ante la Roma y -4 de la Champions: Mourinho ahora quinto, próximo AC Milan | primera página

La Carrera de Campeones se calienta en la cola. Después de los juegos del fin de semana, se acabó por esta noche. A las 20.45 con un retraso lunes en la noche El trigésimo primer día de liga, Decisivo en varios frentes: latlanta por Gian Piero Gasperinidos bits seco, gana 3-1 En el Estadio Joyce de Bérgamo vs. Roma por José Mourinhootra vez de tres victorias consecutivas y el paso a semifinales de la Europa League tras triunfar con el Feyenoord, cEl gol de Pasalic tras una asistencia de Zapata, el doblete de Toloi con un rechace de saque de esquina que desvía Llorente del arco, el gol de Pellegrini, que reabrió el partido por apenas un minuto, como el trío de Copminers (7 en la Liga italiana ), después. Falta de Rui Patricio, ante el palo tras tiro libre de Pellegrini (madera de la temporada 30 para Capitolini). Un partido imprescindible para clasificarse para la próxima Champions, que ahora está más tensa que nunca: los Giallorossi, Quinto puesto por diferencia de goles respecto al Milan, rival en el Olympico la semana que viene (14 en total, pero los rossoneri marcaron más goles).ahora A solo 4 puntos de los jugadores de Bérgamo Siete , Quien no se perdió la última convocatoria de la copa más importante, mientras que Juventus +3 se mantuvo en el tercer lugar. El reto entre Ademola Lookman y Paolo no pasa Dybalahasta el momento 13 goles y 11 goles respectivamente: ninguno por cuestiones físicas, con el nigeriano en la grada y El argentino, que entra en pleno saque y frena en la final tras una interferencia de Baumino. Smalling y Wijnaldum también se perdieron por lesión y problemas en la final lorente, Sale llorando.