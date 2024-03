¿Rodapiés y marcos de ventanas siempre llenos de polvo? Se limpian en los hoteles de la siguiente manera: quedarán como nuevas

Estos suelen ser los rincones de la habitación más difíciles de limpiar. Sin embargo, existen técnicas que se pueden utilizar para hacerlos brillar.

¿Cuántas veces nos vemos obligados a limpiar rincones de nuestra casa que no siempre son de fácil acceso? Se ha intentado todo, pero el resultado no es el esperado. Hablamos concretamente de herrajes y paneles, Lo que puede parecer fácil de limpiar, pero no siempre es así.

Aunque intentemos mantener siempre nuestro hogar ordenado y limpio, siempre hay enemigos acechando a nuestro alrededor de los que no podemos escapar. hablemos en Hay muchos detalles de polvo hostil, Lo cual acecha por todas partes y hace que nuestro entorno no siempre esté tan limpio como nos gustaría. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los zócalos y los marcos de las ventanas, donde se concentra el polvo, estén realmente limpios?

Las alergias y el polvo siempre acechan

Sabemos que cuando se respira mucho polvo en un ambiente, obviamente las alergias siempre están ahí y listas para atacar a quienes viven allí. Entre problemas respiratorios, estornudos y erupciones diversas, siempre debes protegerte. En particular están aquellos Lugares de difícil acceso para eliminar el polvo existente.

La posición baja del cuerpo que tenemos que utilizar para alcanzar y limpiar zócalos o marcos de ventanas no es buena para nuestra espalda y nuestras rodillas. Pero afortunadamente existe una “fórmula mágica” muy utilizada en hoteles para limpiar los espacios que realmente te permite hacer precisamente eso. Limpia muebles y rodapiés en un instante. Primero que nada debes tener:

4 tazas de agua caliente

1 taza de vinagre

1 cucharada de líquido para lavar platos

Ropa de microfibra

¿Por que preocuparse? El proceso es realmente muy sencillo:

Vierta agua en el lavabo

Agrega detergente y vinagre.

Mezclar por unos segundos.

Utilice el paño de microfibra y sumérjalo en la solución.

Presiónelo un poco hacia abajo y páselo por los zócalos y hasta los marcos de las ventanas.

de hecho, es Los detergentes y el vinagre tienen dos funciones importantes. El primero desprende un agradable aroma y el segundo permite que el polvo no se fije. En cuanto a qué modo utilizar para limpiar marcos de ventanas y rodapiés, recomendamos este No te pongas en «situaciones incómodas» Lo que provoca dolores y molestias posteriormente, castigando nuestras rodillas y espalda. Entonces el secreto es Ata el paño de microfibra alrededor del extremo del mango de la escoba. Luego páselo por paneles y marcos de ventanas.

Este es el secreto para mantener tus paneles y accesorios siempre limpios y rápidamente.