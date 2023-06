Rocky, penales, polémicas: lo que pasó en Juventus Roma 2014

Al final del partido, Rudi García lo tiene todo: «Es interesante ver aquí en Turín que el ancho de las áreas penales es de 17 metros. Estamos en el siglo XXI y creo que es hora de recurrir a la asistencia tecnológica en el campo por el bien del árbitro: con los medios disponibles, es posible ver centímetros en una tanda de penaltis. Luego, el técnico francés insistió: «El árbitro decide los episodios, pero esta vez siempre decidió por un lado. ¿Mi expulsión? No es importante. Fueron muchos episodios». Manolas. ‘Morata cometió un error muy grave, pero Manolas no debe hacer la policía solo’, volvió a comentar el técnico francés.

Totti y Sabatini

Al final, también estalla la rabia de otros giallorossi, empezando por Francesco Totti: «Lo siento, lo que pasó es una condición del juego, durante años ha habido algunos episodios que afectan a las uvas. No sé si nos ganaron». el árbitro, ciertamente no por la Juventus. Al ganar Siempre por las buenas o por las malas. Las imágenes hablan por sí solas. Toda Italia tiene que decir esto». Luego, Walter Sabatini, director amarillo y rojo en ese momento, dijo: «Tengo conocimiento de que no hubo dos penaltis y que el gol de Bonucci, a pesar de su gran destreza balística, tuvo que ser anulado. Aceptamos el resultado y la derrota y sabemos el valor de la Juventus, pero los tres goles no fueron buenos. «No estoy aquí para la terapia de fútbol, ​​​​pero los episodios son muy claros para todos».