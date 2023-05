Rocco Severidis v. Fides: “¿Rechazaste a Wild Moose por dinero para viajar? Es cierto que está emancipado incluso de mis amigos.

Una dura sesión de preguntas y respuestas entre Fedez y Rocco Siffredi, después de que el rapero les dijera a los fanáticos de su podcast Muschio Selvaggio por qué algunas personalidades no han aceptado su invitación a lo largo del tiempo. Entre ellos está el actor porno, que, según Fidesz, «quería la cría y no le damos alce joven». Una frase que puso de los nervios a Siffredi, quien confió su enfado Revista Mow“Necesita conseguir publicidad”, comentó el actor porno de Hungría que no desmintió al rapero sin renunciar al contraataque: “Fidez dijo la verdad: se permite hospedar en todos lados gratis, pero me pidió que me pagara como ok avión… Pero aléjate… ¡donde yo diga! ».

Las negociaciones salieron mal

Sin embargo, hubo negociaciones por el anillo de Wild Moss con Siffredi, pero terminaron en un punto muerto. Pero tras la declaración de Fedez, Siffredi volvió a replicar: «Él, esté donde esté, quiere hostelería y villas por 100 mil euros al mes… pero gratis. Lo sé porque uno de ellos era la villa de mi amigo. Y es gratis solo porque se llama Fedez. Alternativamente, si él te llama, ¿también tienes que pagar el avión y el hotel? ». Luego concluyó: «Pero, hace unos años, ¿no se burlaba de los ‘comunistas con Rolex’? Sin embargo, ahora es él quien hace la figura de la izquierda rica, que está liberando por doquier. Pero cuando se trata de perseguir el euro…».

