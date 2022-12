«Robot, oso de peluche, sin alma…» – Libero Quotidiano

No, herida a Lucarelli salvaje aún no curado. La herida es la eliminación de su camarada, lorenzo biagiarelliDe Bailando con las estrellasel programa se emite en el canal Rai 1 y lo conduce él Millie Carlucci El partido de semifinales se transmitió el sábado 17 de diciembre por la noche. Como sabe cualquiera que siga el formato, Lucarelli cree en Lorenzo eliminado inmerecidamente Y porque su compañera de vida es quien vive en breve varias tensas historias con el jurado del programa.

El punto es que, durante el último episodio, Biagiarelli Volvió a bailar con su maestra, Anastasia Kuzmina. Selvagia indicó, al momento de la evaluación, que en el pasado era la jurado que en promedio le había dado las notas más bajas a su pareja y, en definitiva, quería responder a quienes la acusaban de conflicto de interés.

Y nuevamente, Selvaggia Lucarelli lee una serie de nombres con los que se ha dirigido a Biagiarelli en las últimas semanas: “Arrogante, controlador, frío, sin alma, sin sustancia«Y así sucesivamente. Y otra vez:»Un pequeño bot, una persona que consiguió votos gracias a mis seguidores., un osito de peluche y un niño”. Luego un exabrupto: “Por todo eso lo han procesado, lo único que falta es robo a mano armada”, aseguró Lucarelli. ¡Tenía un tipo de juicio que ningún otro competidor tenía! “Lo único que lamento es que Lorenzo no saliera como realmente es y como baila. Esto es lo único que me duele tanto”, concluyó Selvagia Lucarelli. Sin embargo, no parece ser lo único que le duele en absoluto…