Robo de maxi en lujosa villa relojes «congelados» venezolanos en lista negra

Medio millón de euros en relojes raros fueron robados de Villa l’Uccelliera en San Gennaro, en las colinas de Capannori, que estaba deshabitada en el momento del gran golpe. El mismo procedimiento al que se sometió hace una semana la sentencia de la Guardia di Finanza sobre el «congelamiento administrativo», un procedimiento por el que se congelan los bienes pero al mismo tiempo se estipula que se debe garantizar su conservación. De hecho, la residencia de lujo fue rastreada, durante una investigación de la Guardia di Finanza sobre un presunto caso de lavado de dinero en la compra de la propiedad, a Maikel José Moreno Pérez, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela (para dar una nota a modo de ejemplo ya que la Corte Constitucional y Casación combinadas en nuestro ordenamiento jurídico) Ambos fueron incluidos en la lista negra de la Unión Europea por atentar contra la democracia en el país sudamericano.

La propiedad en las colinas de Capannori, que fue comprada por dos millones de euros en 2016 y ahora es de propiedad estatal, estaba registrada a nombre de su esposa, Deborah Minicucci, una modelo ítalo-venezolana radicada en San Gennaro, e iba a vivir allí. Durante un tiempo con su padre, al menos hasta 2020, cuando estalló la epidemia. La casa, en el momento de la orden de congelamiento de la Fiscalía, había sido mantenida viva, por así decirlo, por sus cuidadores. Uno de los hechos fue, entre otras cosas, el primo del dueño de la casa que vive en la zona de Capannori, quien se percató del robo y por ello avisó a Carabinieri.

Como esperábamos, el desconocido de siempre abrió la caja fuerte llevándose el preciado cronómetro, una veintena, con un valor total de 500.000 euros en botín. Podría haber un compañero afuera para actuar como guardia y conductor listo para escapar. Se comprobarán las cámaras de carretera para obtener información útil sobre cualquier vehículo en uso, mientras que las de la villa no están disponibles: la videovigilancia está fuera y no se sabe si los ladrones han manipulado los ‘ojos electrónicos’ o no. sido manipulado Trabajé por un tiempo.

Sin embargo, las investigaciones continúan para comprender la dinámica exacta de lo sucedido.

Massimo Stefanini