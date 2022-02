riuscita l’operazione alla colonna vertebrale

Altro intervento per il ciclista colombiano, vincitore del Tour del 2019, dopo il pauroso incidente del 24 gennaio: «Gli obiettivi di stabilità biomeccanica del rachide cervicale sono stati raggiunti», fa sapere la clinica

Dopo aver rischiato la paralisi, per sua stessa ammissione, ci sono spiragli di luce per egan bernal. El ciclista colombiano, rimasto vittima di un pauroso incidente su strada il 24 gennaioè estado operato con exito alla colonna vertebrale: «Gli obiettivi di stabilità biomeccanica del rachide cervicale sono stati raggiunti con ottimi risultati clinici, senza presentare complicazioni durante l’intervento chirurgico», fa sapere la clinica Universidad de La Sabana di Chia à vicino,

Bernal, vencedor del Tour de Francia 2019si stava allenando lungo una strada che da Bogotà conduce a Tunja: verso Gachancipà è andato a sbattere violentamente contro un autobus riportando traumi cervicale, toracico, muscolo-scheletrico e agli arti inferiori, la frattura del femore e della rotula. A preoccupare i medici era soprattutto lapressione delle vertebre, motivo per cui si è deciso di intervene con un’operazione.

Subito dopo l’incidente Bernal aveva ammesso di aver rischiato la paralisi: «Dopo aver temuto il 95% di possibilità di restare paraplegico, e quasi di perdere la vita facendo quello che mi piace, oggi voglio ringraziare Dio, la Clinica La Sabana, tutti gli especialistai che fanno l’impossibile, la mia famiglia, la mia ragazza Maria Fernanda e tutti voi per i.eri vostri pen Sono ancora in terapia intensiva aspettando ancora altri interventi chirurgici, ma confido in Dio che tutto andrà bene», aveva scritto sui social.



