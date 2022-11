Rigino a caz*o, las impactantes frases de Zanetti, Pioli obsesionado con el ko con la actividad de Nápoles y Spalletti en Jamaica

Napoli también gana a Empoli y se va a +8 sobre Milan: récord de Lozano y Zielinski. Otra gran actuación de Osimhen, ahora con el Udinese el sábado en Maradona

TuttoNapoli.net

© Foto www.imagephotoagency.it

Cero para los de Regino… Napoli gana 2-0, Osimhen es empantanado en el área por un Marin crédulo y descuidado. En un mundo ordinario, la culpa recae en Marin. En Italia, parece que Víctor se equivocó increíblemente porque se dejó enredar en el asunto. Como señaló el Cardenal Fuillo en El Nuevo Papa La duda es un armaPorque depende de los miedos del alma. Filtra certezas, roba condenas y garabatea en el discurso que has preparado en el papel. La duda sólo conoce un antídoto: el conocimiento. Tenga cuidado con este hecho cuestionado por algunas copias/clics adicionales.

Un punto en Milán en Cremona. Testigos presenciales pidieron la transmisión de cuentos antiguos, como entusiastas obras maestras de los mecenas de historias míticas, que hablan de clavijas Quién habría analizado la situación de la siguiente manera: «Sí, pero con el Napoli no merecían la derrota». El técnico rossoneri se metió en un bucle sin salida y acabó siendo preso de un pleito que rescató una y otra vez. Recurrir a una excusa es el camino más corto para encontrarse sin vía de escape. Con la espalda contra la pared.

Dos para sacar a Baresi y llevárselo de vuelta, en el minuto 47′ indicativo de que es una declaración ideológica. El apoyador se derrumba en el suelo y la intención es clara: perder el tiempo. Pero, Dante dirá «Tiempo perdido, los que más saben se arrepienten». Y el Napoli conoce muy bien el valor del tiempo y no quiere desperdiciarlo porque solo tiene un objetivo. Es una revolución copernicana en comparación con el equipo muy suave y siempre permisivo del pasado. Estado activo: Jenny Savastano regresó de Honduras donde se hospedaba un estadounidense.

Tres puntos más sudoroso que Fantozzi en el examen para el puesto de ayudante de spoiler de la mafia. Solo hubo trampas en esta carrera, ya que Bérgamo todavía pesaba en el músculo y el Ghost Empoli recordaba viejas debilidades. Sin embargo, Napoli lo ganó. Eso ya debería ser suficiente, pero hay más: Napoli nunca pensó que podría ganarlo. Lo hemos visto, en la serenidad de los gestos, en saber manejar alguna debilidad inevitable, ese tarareo valiente tratando de entrar mientras le cierras la puerta en las narices. Rasgos de Nápoles como la fe comunista de Mario Brega en un hermoso bolso: ¡exagerados!

Cuatro días para recargar, para hacer como Giotto antes de Bonifacio VIII: para cerrar un círculo completo, dibujado a mano. Con el Udinese cortando a la mitad el último bocado de la temporada, una nueva oportunidad para reafirmar el concepto de Marques del Grillo de que tú y nosotros… nos entendemos. Con los friulanos otra prueba de cuerpo y mente, antes de una larga pausa de reflexión que al Napoli le gustaría afrontar desde una posición de gran privilegio pero con vistas a seguir trabajando en la mejora. Confucio nunca se equivocó: «Estudiar sin pensar es inútil. Pensar sin estudiar es peligroso».

Cinco dedos de una mano caen sobre la cabeza de un buen compañero. La «bendición» de Osimene (el lanzador original del penalti) en Lozano antes del penalti es el elemento ya no secreto en el ranking +8 de Nápoles: uno para el otro, todos por un sueño tan grande como el mundo. Vive a tu pareja como una oportunidad de gloria eterna, sabiendo esperar el momento adecuado para tomar la silla después de escuchar atentamente a distinguidos compañeros. El individuo está al servicio del grupo, y nunca al revés. Una divertida carrera en la que todos podrán convivir socialmente y vivir esta situación con el orgullo que se merecen.

Sois uno de los equipos más bonitos que he visto. Lo dice hablando de Nápoles, pipí Zanetti Que mientras lo dice, te das cuenta de que realmente lo piensa. Más allá de las palabras, de los gestos, porque el gol de Zielinski también habilita un aplauso al gol marcado por los contrarios. “Es una amante fiel, hermosa”, no acepta negociaciones, se impone y te obliga a reconocerla como se debe. Palabras y gestos impactantes de lo que son nuestras costumbres locales, buen maestro.

Fueron siete asistencias y cinco goles de temporada para Pietro volviendo a Pietro. Porque perdimos un poco al Pietro que teníamos al comienzo de la temporada, perdimos al verdadero Pietro. Zielinski necesita moler la cancha, encontrarse en el fútbol, ​​en sus visiones, en esas lágrimas propias de un hemisferio con muy pocos habitantes. El objetivo es obtener una perla, e incluso fomenta el júbilo enojado: si también elimina el mal, entonces este es realmente el año correcto. Obviamente, siempre he tenido una mala actitud hacia Peter, y también he querido escribir a Peter unas cuantas veces. Porque tal vez alguien olvidó lo fuerte que es el poste. Petro, por supuesto.

Otto de Osmen, animado por una idea que no conoce vacilaciones ni debilidades. Victor tiene la capacidad de regenerarse como Wolverine, y parece que Adamantium se hace no solo en el cuerpo, sino también a voluntad. No se deja distraer por el pasado, el error o el control impreciso, y siempre sabe pasar página como un lector hambriento para conocer e influir en los acontecimientos venideros: el acto de rigor es una figurilla perfecta del diseño. Blue 9 juega todos los juegos después de enseñar Winston iglesia: «El verdadero éxito es ir de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo”. Invencible.

Nueve en Lozano, que toma a Empoli y lo enciende como un calcetín, arrancando el final que parecía escrito. «¿Es posible cambiar el pasado o el tiempo es una bestia inmortal que no puede ser domesticada de ninguna manera? «,» Lozano se ríe al darse cuenta de que talló como un bisturí en una carrera durmiendo en la pista de arrastre. Lozano se ríe tras el penalti pide patada y marca con emoción, construyendo un nuevo partido. nuevo tiempo. Un nuevo respiro en una temporada donde todos pueden convertirse en protagonistas. Sin paralelo en la selección uno a uno, claro en las elecciones, efectivo en la práctica. Con una semana de retraso, Assassin Doll presenta una noche de pesadilla toscana aunque todavía sea Halloween.

Diez décimas: el ojo del lince de Luciano lo vigila todo, hasta el punto de predecir el futuro. En su tiro milagro, sacó del banquillo a los números 8 y 9 de la Serie A, encontrando siempre la solución antes de que surgiera el problema. Al ascender a una nueva dimensión, Luciano se embarcó en un viaje onírico, revelador y, en ocasiones, místico como el viaje de siete años de Brad Pitt al Tíbet. Hay inmensidad en Nápoles, está el sol derramándose entre las nubes y brindándote el rayo perfecto, que te calienta cuando más lo necesitas. La iluminación divina de aquellos que parecen estar hechos de un material diferente a los demás, empapados en el agua que es una inspiración suprema. Si hoy decide abrir una empresa que produce sombreros en Jamaica, también hará nevar en Kingston.

