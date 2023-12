Riccardo Muti, el chiste que corre el riesgo de enojar a los seguidores de la Liga Norte: “Ser ignorante al elegir Va Pensiero como himno nacional”.

“En Italia la ignorancia es tan peligrosa que desde hace años se debate si debería utilizarse como himno nacional”, dice Riccardo Muti sobre la canción “Va pensiero” de Giuseppe Verdi. El comentario del maestro no agradará a los activistas de la Liga Norte, especialmente a los que estuvieron en la primera hora, y que hasta el día de hoy siguen cantando con las manos en el corazón y los ojos cerrados al final de Nabucco, que Umberto Bossi eligió como tema Himno de la batalla por la independencia de Padania. . Todavía se canta hoy en la marcha de Carroccio en Pontida en lugar del himno de Mamili. Grabado Mi muerte surgió del escenario del teatro de Busseto, ciudad natal de Verdi, donde el maestro dirigió una velada para proteger y restaurar la residencia de Sant'Agata, en la provincia de Piacenza, donde el propio Verdi vivió durante 50 años.

Porque Va Pensiero no puede ser un himno nacional

Al final del espectáculo, Moti bromeó con el público. Con algunas insinuaciones también dirigidas a cancelar la cultura: “Quién sabe qué pensará Verdi de todo lo que le hagamos”, dijo Muti. El maestro explicó por qué, por ejemplo, el Coro Nabucco de hoy no pudo convertirse en el himno nacional italiano: “Primero porque originalmente se cantaba en voz baja, y luego, al final, Zakaria dice: '¿Pero por qué lleváis las quejas de las mujeres cobardes al pueblo?' » ¿Padre Eterno?» Hoy – dice Muti, dirigiéndose en particular al público femenino – estas palabras pueden crear algunos problemas, ¿verdad, señor? Según Muti, quienes adoptaron «Va pensiero» como himno deben haber entendido mal: «Es un estribillo De esclavos, lejos de su tierra. En Italia, la ignorancia es tan peligrosa que desde hace años se debate si conviene utilizarla como himno nacional”. Y a quienes piensan que hay que adaptar las obras de arte a las últimas leyes, Muti responde con un llamamiento al público. : «Positani, es tu deber defender a Verdi, está siendo pisoteado». Cada día, las cartas de Verdi deberían difundirse por todo el país: «Digo a los directores y cantantes que respeten exactamente lo que he escrito». un gigante. Nadie se atrevería a ir a un museo diciendo: «No me gusta este ojo de ángel, lo arreglaré», pero ¿por qué entonces tenemos que arreglar a Verdi?

