Retiro del trauma y liberaciones conflictivas

Una novedad en esta edición deisla famosa, La cual, con ratings al borde del fracaso y retiradas repentinas, comenzó bajo una estrella terrible. De hecho, otro náufrago decidió darse por vencido y regresar a casa después de pasar apenas dos semanas en la pequeña isla de Honduras que alberga el programa. está a punto de Pepe di Napoli, pescadero napolitano La estrella de las redes sociales es uno de los marginados que hasta ahora ha despertado el interés del público gracias a su honestidad y amabilidad. Su inesperada despedida ha dejado a todos boquiabiertos y trastocará en parte los planes de los autores, que ya han adelantado novedades sobre la próxima retransmisión en la que participará el propio Di Napoli.





Celebrity Island pierde a Pepe Di Napoli: retiro repentino. ¿Qué pasa con la televisión?

A última hora de la tarde ha llegado la noticia de la retirada de Pepe Di Napoli. Así lo informaron los perfiles sociales de Celebrity Island en los que se publicó el mensaje. yo reporté Con el anuncio de abandono:

«Peppe Di Napoli ha decidido retirarse de L'Isola dei Famosi. Por lo tanto, la retransmisión ha sido cancelada y se reabrirá con los otros cuatro náufragos que ya han sido nominados: Artur Daines, Maite Giannis, Alvina Vericundi Skortycki y Khadi Gay. Los votos recibidos en la sesión no serán considerados. La cancelación es válida para usuarios que votaron vía SMS.

De hecho, por lo tanto, Transmisión televisiva de Celebrity Island Simplemente lo resetearon y empezaron de cero, a excepción del náufrago retirado. Así se puede comprobar también desde la web oficial del reality, donde ahora se puede votar de nuevo a los náufragos que quedan en las nominaciones: Artur, Maite, Alvina y Khadi. El resultado del desafío se anunciará durante la próxima retransmisión en directo prevista para el lunes 22 de abril en Canale 5.





Por qué se retiró Pepe Di Napoli: su confesión

Di Napoli explicó los motivos que lo llevaron a dejar el programa Video corto Se difundió en los famosos canales sociales de la isla. «Me voy de la isla porque estoy cansado y no puedo más. Pido disculpas a todos los italianos, pero me voy de la isla y me voy».

Así, en su caso, no fue un problema físico concreto lo que frenó la aventura en Honduras, sino un estado de cansancio general (no se sabe si físico o mental) lo que le convenció para detenerse. Pero en realidad, Di Napoli volvió a aparecer por la noche en las redes sociales, donde editó parcialmente su versión y habló de problemas físicos no especificados. El competidor escribió en Instagram:

Gracias a todos por este apoyo. Lamentablemente por problemas físicos tuve que abandonar el programa. ¡Gracias Italia! Grazia Nápoles! Y gracias al increíble equipo de Mediaset Infinity Banjay: es una experiencia que llevaré conmigo para siempre.



El famoso Cutting Island pierde: tres retiros, una descalificación y dos “suspendidos”

La jubilación de Pepe llega tras la jubilación francesca bergesioMiss Italia, que abandonó el programa por una lesión en la rodilla, y tonia romano, El competidor de NIP regresó a Italia antes del inicio del programa por motivos de salud. Además, el jueves pasado, Celebrity Island perdió otra pieza con la exclusión de Francesco Benigno, despedido por los guionistas por un “comportamiento prohibido” no especificado (según un rumor iniciado por Barbiglia, habría perdido arturo amenazó Con un palo).

Pero hay una nota positiva para Marina Soma, cuyo estado está mejorando tras su lesión en la espalda. Asimismo, Eduardo Franco y Aras Senol, quienes han estado ausentes en los últimos episodios por contraer el coronavirus, deberían regresar pronto.