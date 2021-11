Resumen del episodio 21 de Gf Vip 6

Vigésimo primer episodio de GF VIP 6, como siempre Alfonso Signorini Y en el estudio, en el papel de líderes de opinión, Sonia Bruganelli NS Adriana Volpi.

Episodios completos de eventos: dos nuevas entradas María Monet NS Patricia Pellegrino Y ofrecerte para casarme con Alessandro ruso, amigo Francesca Cipriani. La fecha del reality show abrió llamando, afuera de la puerta roja, con Alessandro.

durante el vestido de noche Ceremonia, Geocas Casilla NS Katia Ricciarelli Aceptaron muchas veces. La amistad entre los dos infunde mucha alegría y simpatía tanto en los compañeros de habitación como en los espectadores.

en estos dias, Alex Bailey ha cambiado de opinión sobre Delia Duran. En particular, ya no quería que su esposa entrara Hogar, dijo para proteger su relación y no exponerse más. El actor también encontró colusión con Soleil subida También vio un clip del momento del lunes después de la fiesta del sábado por la noche. Caballeros Entonces anuncialo Delia Actualmente se encuentra en cuarentena porque ingresará al episodio del próximo viernes.

los mi señorUno de los nuevos competidores, subió al podio y anunció que el VIP que más le gustaba Jukas Mientras que los mas desagradables Janmaria Antinolfi.

Manuel Portozzo en un Hogar subordinar Hermano mayor Ella reveló sus debilidades. El niño recibió una sorpresa: conoció «La mejor parte de sí mismo» Este es su mejor amigo Alex Lo que le animó a no darse por vencido. Además también Aldo Montano Me acerqué a un par de amigos.

Maria Entré al loft Cinecittà desde el lugar de la confesión y la reconocí Francesca porque Jukas No tuvo éxito.

controversia entre Soleil NS Jianmaria Fue provocada por los comentarios de la influencer italoamericana en el último episodio. Por ahí preocupaciones Pido disculpas si no se entendió el discurso, y enfaticé que en una sociedad tan materialista, la esencia de una persona debe tenerse más en cuenta. quien se esta quejando Antinulfi Se jactaba de conquistar al hombre mediante la materialidad de las cosas. Jianmaria Dijo que su situación social en el contexto en el que se encuentran, especialmente al principio, era una seguridad para él. Lorenzo Amoroso, pareja Manila NazaroteY En los últimos días, criticó las palabras de Sulley. Y seguir viviendo con ella y otros Fibonina Para expresar mejor su opinión.

los sirio Hablar de su mal pasado en la esfera emocional. Alessandro Entró al jardín y le pidió a su novia que se convirtiera en la mujer de su vida. Alessandro: «Te amo tanto, y esta noche quería decirte esto en mi corazón. No puedo estar sin ti, sabes que te amo y desearía que pensaras lo mismo y quiero estar contigo en mi vida. Básicamente, quería preguntarte si querías ser mi esposa porque quiero envejecer contigo y con nadie más. ¡te quiero!» Francesca Emocionada, dijo que sí y se puso el anillo.

princesas Selassie Se han convertido en tres competidores distintos. Y por lo tanto, lulúY Jessica NS Clarissa Por separado, más de dos meses después del inicio del programa, continuarán su aventura en GF VIP 6.

Alex Recibió un mensaje tranquilizador de su padre y le dijo que su familia estaba fundada en valores sólidos. No se establecieron inmunidades entre los concursantes y TV entre ellos Carmen RussoY Jianmaria NS Soleil. Esta última era la favorita del público y pudo optar por mantener la inmunidad para ella o dársela a otra mujer. Por ahí preocupaciones hazlo inmune ManilaMientras que los críticos decidieron restaurar la inmunidad a Soleil.

los Pellegrino Es el segundo competidor nuevo y entra al salón en Hogar Habla con todos los simpáticos competidores, mientras ClarissaY Soleil NS Sufi Colgaron a la entrada de la secta.

Nominación momentánea que solo se preocupará por las mujeres. El resultado de esta transmisión determinará el candidato preferido que juzgará a otra mujer enviándola directamente a,

Manila nominado Carmen. lulú Eligió su tarjeta fuera del tiempo máximo permitido, por lo que su voto no fue aceptado. Carmen nominado mirjanaY Francesca NS Sufi NS mirjana En su lugar, eligen Katia. Nominaciones Jessica NS Katia Ellos fueron a Sufi. Clarissa le dio su voz a Francesca Finalmente Soleil nominado Sufi.

ALDO Ojo TrevisanY JianmariaY Alex NS Manuel Eligió Carmen. David le dio su voz a mirjana. finalmente también Jukas decidió nombrar Trevisan. Ir a la televisión son: mirjanaY KatiaY Carmen NS Sufi.