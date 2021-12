Respuestas de Física Cuántica – Libero Quotidiano

Steno Sarri 25 de diciembre de 2021

No entiendo nada de física cuántica, me licencié en sociología y lo que sé me lo explicó un buen amigo, Nando Catalano, profesor de física, usando Metáfora de la paradoja Del llamado «gato de Schrödinger». Sin entrar en detalles técnicos, la esencia de este experimento conceptual, que fue propuesto en 1935, es que el observador no puede decir si el gato dentro de la caja está vivo o muerto hasta que alguien mira en la caja. En el lenguaje de la mecánica cuántica, la capacidad de un gato de estar vivo y muerto al mismo tiempo se denomina indeterminación cuántica o paradoja del observador. Me dirás: ¿Qué tiene esto que ver con Santa Claus y la última historia del obispo de Noto? Se trata, al parecer, de la versión nacional popular de esa famosa paradoja. Sucede que el obispo de Noto (Siracusa) en una visita a una escuela infantil dijo que Santa Claus no existe.

Esto es para subrayar el concepto de que incluso los jóvenes de hoy son capaces de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, y también gracias a las herramientas que les brinda la tecnología. Familias, profesores y periodistas indignados. ¡Nadie toca a Santa! Un eco de la historia llegó a Nueva York, donde el Times dedicó un extenso artículo al tema. «¿Cómo se permite este obispo decir ciertas cosas?» En Resto del Carlino el 17 de diciembre, codirector Bebé pony Explica que los niños «necesitan soñar, pensar que … Papá Noel conduce un trineo tirado por renos cargado de regalos … Hay un ritual de crecimiento que hay que respetar». Los defensores de la realidad «Santa Claus existe» la arrojan a la psicología: su negación perjudicará gravemente el desarrollo psicológico del niño, ya que la distinción entre el bien y el mal no es importante si es brujería y un sueño lo que la padece. La paradoja de lo «cuántico» es que la realidad de Santa depende de quién esté mirando dentro de la caja.

Si los adultos están mirando, Entonces Santa Claus está ahíA juzgar por sus comentarios enojados. Existe porque, para ellos, es una necesidad educativa. Existe porque, después de todo, aman la magia de la Navidad más que a sus hijos. Por otro lado, si son los niños los que miran dentro de nosotros, entonces Papá Noel no existe para ellos. No saben nada (afortunadamente) sobre psicología del desarrollo, juegan por regalos. No hay un momento en sus vidas en el que se enteren de que Santa Claus no existe, siempre lo han sabido. La paradoja de la paradoja es que los adultos quieren reflejar la realidad dentro de la caja. Recuerdo las palabras de Jesús a sus discípulos: «Si no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos». El niño percibe el milagro «ordinario» de la existencia con la inocencia de un corazón y una mente abiertos que se sorprende por la realidad que lo rodea. No, no necesita nada más para ser feliz. ‘conviértase en’ niños ‘y no en’ niños abandonados ‘.