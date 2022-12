Resentimiento Sarah Altobello – Gran Hermano VIP

Dados los lamentables acontecimientos recientes, Atilio Hoy no ha hecho más que lanzarle una idea a su compañera, Mimma. Sin embargo, durante la velada, con una pequeña sonrisa en los labios, el ex cabeza y hombros con sus compañeros de cuarto recuerda uno de los tuits que aparecieron durante la transmisión en vivo en la que su pareja -luego de verlo en varios episodios con ropa inusual- lo invitó. llevar traje y corbata: «Mima vio esta conmoción» Exclamó un poco pensativo y un poco divertido.

sobre mema, Sara Mostrando todo su disgusto y cercanía con la mujer, volviéndose hacia Attilio, le dice: «Cuando salga, seré el primero en abrazarla». Explicando que, a pesar de que ya se disculpó con ella durante el episodio, está dispuesto a hacerlo todo de nuevo mirándola a los ojos.

«No tienes que disculparte por nada». Responde al busto anterior que cree, por otro lado, es el único responsable del lamentable hecho. «Fueron mis camellos los que me molestaron». dice y agrega «No creo que seas responsable»..

Al no estar de acuerdo con su pareja, la modelo se siente culpable: «Yo también fui la razón». Además, la VIP vuelve a reiterar que no se acercó a él por un motivo oculto y deja en claro que su única intención era solo bromear y divertirse: La clave no era: Attilio te haré mío..

Por un lado, si Sarah espera que Mimma pueda perdonar a Attilio, por otro lado, el importante luce algo preocupado y espera que todo entre él y su pareja se resuelva de la mejor manera.