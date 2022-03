Reseña de LOL 2 y por qué tuvo menos éxito que LOL 1 :: Blog on Today

Terminé jajaja 2Pero las lágrimas en los rostros de los espectadores no son (y cómo pueden…) de tristeza al final de la segunda temporada de . lol: quien se rie afuera. Pero a pesar de las risas, una sombra se cierne sobre Prime Video, o más bien una sombra, es ruido de fondo, repitiendo una y otra vez la frase “el año pasado fue muy divertido”.





¿Es realmente así? Imposible decirlo con certeza. Lo que podemos decir, sin embargo, es que hay muchas diferencias innegables jajaja 1 Esta es la nueva segunda edición. por todos los medios de la palabra.





El diferente éxito de LOL 1 y LOL 2





Empecemos con la bienvenida: el año pasado LOL literalmente ha abrumado a Italia. Nosotros, que tuvimos la suerte de obtener una vista previa de los primeros episodios, Fuimos advertidos Nuestros lectores saben que las noticias que se avecinan en Prime Video los harán reír, pero en nuestro corazón no estábamos seguros de que a todos les gustaría LOL de la forma en que lo hicimos.





Terminó siendo que durante semanas no había nada más de qué hablar. En las redes sociales, en el trabajo, con los amigos, con la familia, en todos lados había una cita constante de los momentos más divertidos, las bromas de Elio, las torpezas de Frank, los sketches de Ciro, cómo olvidar los números de Lilo…





Este año, el éxito, inútil de superar, fue mucho menor que el primer lanzamiento. Y después de todo, ¿cómo podemos «hablar de otra cosa» cuando hay una guerra que nos afecta tanto como la de Ucrania? Pero esa es la única diferencia: en nuestra opinión, no.





¿Por qué LOL 1 fue «más divertido»?





Por supuesto, el conflicto en Europa no nos asusta del todo, pero según muchos, ese no es el punto. «LOL 1 realmente te hizo reír» es una frase que has escuchado o pensado y dicho también.





De hecho, es natural que la diversión «ingenua» de la primera edición, cuando no sabíamos qué esperar, no pudiera reproducirse de esta manera, con pocos cambios, simplemente reemplazando a los diez comediantes en competencia.





Pero tampoco es cierto, en nuestra opinión, que un expediente Comediantes del año pasado Fue, en un sentido absoluto, mejor que el de este año. Sin ofender a los demás, pero incluso Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Maccio Capatonda y Mago Forest valen el precio total del boleto de este año.





La diferencia real y fundamental entre las dos versiones.





Entonces, si no es por la guerra, no por la menguante influencia de la modernidad, y no por la supuesta falta de nuevos actores, ¿por qué tanta gente se siente así, digamos no de decepción sino de nostalgia de todos modos?





En nuestra opinión, por una razón muy específica. ¿Notaste que en la «casa» de LOL 2 había letreros de neón con palabras como «Hola, ya sé, Lilo» y otras? Aquí, la diferencia está ahí, en recoger la frase.





Pintos con su libro «¿Te Molesta?» , Elio con su libro «But Will They Be Kazeen…My King?!» , Lilo con casi todo lo que hizo… Crearon frases, simples y reconocibles al instante. Las frases que nos hacíamos, que repetíamos en broma y a veces en serio, con «Mignot jodidamente locoEscrito por Michela Giroud Cantamos hasta…





En esta edición, ¿qué frases te vienen a la mente? Ninguno de nosotros, excepto para bromear sobre Saturno contra Guzzanti. Pero incluso eso no es un eslogan real, no es una frase que podamos decirle a un colega o amigo para reírnos juntos.





Los cómicos de este año nos han hecho reír tanto, en nuestra opinión no menos que los del año pasado (aquí momentos más divertidos), especialmente gracias a los cuatro que mencionamos. Pero, quizás sin darnos cuenta, no nos dejaron breves citas para repetir, por eso muchos sienten que jajaja 2 Algo falta.





Tendremos que aprender la nueva versión de la canción de Guzzanti-Venditti, o comprar el libro «Cómo aprender a caminar en unos sencillos pasos» de Mimmo Editor. Y siempre que se atrevan a llamar aguijón a sus perritos, o llevar la pajarita al revés. Lo importante es que hay jajaja 3tan pronto como sea posible.









Ah, si llegaste aquí buscando el nombre del ganador, hay dos posibilidades: o eres masoquista o quieres estropear el final a algunos amigos. De cualquier manera, ciertamente no te ayudaremos.





Calificación: 8.5