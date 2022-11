Reseña de la serie de Netflix de Tim Burton: el blog de hoy

Hay algo mal con miércoles por Tim BurtonAlgo que no convence, algo que irrita incluso es la mismísima Wednesday Addams, la heroína de esta nueva serie de Netflix que pretende contar la historia de una icónica familia Addams pero que, al final, resulta todo menos interesante o digna de admiración. convertirse en el héroe de una serie de televisión. Tim Burton creó una serie que parecía prometedora pero que oscilaba entre los géneros de fantasía y misterio oscuro, hasta el punto de pasar por dramas adolescentes sin poder encontrar nunca el lugar que le correspondía y contar una historia en la que se llevó a la pantalla. , no era otro que el insoportable cinismo de su héroe el peor personaje, así como el único que nunca evoluciona y no muestra el más mínimo cambio interior.





Conspiración miércoles Girando en torno a un misterio por resolver, esta poderosa bestia asesina debe ser identificada y, a pesar de algunas referencias de películas aquí y allá, le gusta el ambiente. harry potter O una nueva versión de la legendaria escena de sangre del baile de graduación. curry Creada por Brian De Palma, esta serie no logra involucrar al espectador en absoluto, por el contrario, lo aliena.





Tim Burton puede haber cometido algunos errores de juicio al pensar que el personaje de Wednesday, una chica sin emociones, sarcástica e inexpresiva, de alguna manera podría complacer y encantar a la audiencia, pero no fue así. Incluso los personajes más secundarios de la historia resultan más interesantes de lo que son, y si había alguien que podía darle un empujón extra a esta trama algo simplista, eran los personajes interpretados por Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Morticia y Gómez. Addams para quien, sin embargo, fue fichado Bastantes escenas, así como el tío Fester.





Aburrida, repetitiva, poco dinámica y una heroína tan encerrada entre los muros de su cinismo que se vuelve insoportable, esta serie de ocho episodios te dan ganas de dejarlo después del primer episodio y tal vez sea lo mejor porque incluso cuando Llegar al final no habrá recibido mucha emoción.





Puntuación: 5