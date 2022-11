Reporte del clima. Venezuela, las fuertes lluvias no amainan. Más inundaciones y problemas críticos

Desde finales de octubre, Venezuela ha estado luchando con lluvias muy intensas. Los cuales se suceden en las regiones norte y oeste, provocando inundaciones y víctimas. Tras un breve respiro, se ha reanudado el mal tiempo de los últimos días, y esta semana vuelve a ser el turno del Estado. Méridaen el extremo oeste, casi en la frontera con Colombia. varios arroyos se desbordaron, Entre ellos se encuentran los arroyos Los Díaz, La Barrotera y Batallera en el municipio de La Playa.

– Leonardo Le (leoperiodista) 9 de noviembre de 2022