Renuncia Juan Guaidó como autoproclamado presidente de Venezuela

Los vientos de cambio continúan en Sudamérica. El presidente socialista del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, comentó la noticia de la renuncia de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, que el propio Guaidó declaró: “Se acabó el cuento de Narnia, esta es la hora de la victoria total”. En un video tras su falsa sospecha de un «parlamento en el exilio» que nadie eligió.

Guaidò fue reconocido en 2019 por unos 50 de los 192 países y patrocinado por los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña que hicieron todos los activos del estado venezolano en su nombre (refinerías, cuentas corrientes, gasolineras, lingotes de oro) en su nombre . Juan Guaidó había esperado en los últimos años que los países occidentales tuvieran un gobierno muy liberal en Venezuela y aliado de Washington. Pero afortunadamente esto no sucedió, a pesar del intento de asesinato del presidente Maduro con drones (2018), el intento de golpe de Estado armado (2019), la invasión de mercenarios desde Colombia por mar (2020) y los violentos disturbios callejeros. en algunos barrios de Caracas. El pueblo venezolano siguió apoyando a la Revolución Bolivariana y al gobierno socialista legal de Maduro.

La caída del golpista Guaidó ya daba miedo desde hacía tiempo, cuando caían todos los principales presidentes latinoamericanos de derecha (Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, Duque en Colombia, Macri en Argentina), dejando a los últimos países pequeños. Sigue alineado con EEUU (Ecuador, Uruguay y Paraguay) sintiéndose «obligado» a cambiar de postura.

Uruguay fue un caso típico, gobernado por el conservador de línea dura Lacalle Poe, quien asumió el cargo después de 15 años de gobiernos de coalición de izquierda del Frente Amplio y fue elegido por el grito «Recuperemos a Uruguay del lado de Estados Unidos, de los comunistas». del gobierno y no convertir al país en otra Venezuela». Lacalle Poe, el día de su toma de posesión, se negó a invitar a los presidentes de Cuba, Nicaragua y el presidente venezolano Maduro, a reconocer a Guaidó que se había erigido en presidente de ese país y a sumarse al eje de presidentes de derecha y ultraderecha. . Quien gobernó el continente en esos años bajo las directivas del entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, los tiempos cambiaron y tras la caída de todos sus aliados, Lacalle Bo decidió hace unos meses abandonar a Guaidó y pidió formalmente a Venezuela y al gobierno socialista legítimo de Maduro la acreditación del embajador de Uruguay en Caracas después de 7 años. El ala más dura de la prensa y el gobierno uruguayos se rebeló de inmediato, y Bo declaró que “este gesto no significa acercarse a Maduro, sino que es una cuestión de normalidad en las relaciones entre los estados dado que Uruguay también tiene un embajador en Cuba. Y eso si aún no nombró embajador en Caracas fue simplemente porque no tuvo tiempo”. La interpretación del partido de izquierda de Uruguay, Frente Amplio, en el gobierno de 2005 a 2020, fue completamente diferente: «La solicitud de Uruguay de tener un embajador en Caracas hoy representa un eslabón en la cadena de fracasos que empuja Estados Unidos en la zona de aislamiento». de Venezuela». El senador Daniel Cagiani afirmó: «Es un cambio de opinión por los nuevos vientos que están soplando en el continente y es posible que Uruguay se esté poniendo del lado de estos nuevos vientos que están soplando».

También hubo una señal de secesión de los Países Bajos, a principios de diciembre de 2022, cuando el gobierno legítimo bolivariano de Venezuela y los Países Bajos acordaron iniciar discusiones técnicas con el objetivo de reabrir gradualmente las fronteras marítimas y aéreas con las islas de Aruba, Curazao. y Bonaire cerró, en el Mar Caribe, a pedido del gobierno holandés en el año 2019, cuando, a pedido de Estados Unidos, cerca de 50 países en el mundo reconocieron, a pedido de Estados Unidos, a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela. En lugar del presidente constitucionalmente electo, Nicolás Maduro.

Y el canciller socialista venezolano, Carlos Faria, indicó en su cuenta de Twitter que había sostenido conversaciones con las autoridades del Reino de los Países Bajos: “Acordamos iniciar discusiones técnicas para la apertura gradual de fronteras marítimas y aéreas con las islas Aruba. , Curazao y Bonaire.”

A continuación se presenta el comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela en el que ésta y el Reino de los Países Bajos confirman, luego de las consultas realizadas, su disposición a cooperar en la implementación y puesta en marcha de la reapertura gradual de la frontera entre Venezuela y las partes caribeñas del República Bolivariana de Venezuela. Reino. Esta decisión es de interés e interés de los dos pueblos, teniendo en cuenta el interés común de promover los intercambios económicos, sociales y de otro tipo.

Como primera consecuencia del abandono de Guaidó del rol de “autodeclarado presidente interino”, la embajada de Venezuela en Estados Unidos, que fue violentamente asaltada y ocupada en 2019 por los líderes golpistas de Guaidó que derrocaron a los representantes bolivarianos de la República Bolivariana de Venezuela. , también estaba cerrado. Gobierno de Maduro sin intervención policial de EEUU en defensa de diplomáticos venezolanos.

En un comunicado, los ocupantes anunciaron el cese de sus funciones tras la disolución del llamado «gobierno interino»: «Informamos a la comunidad venezolana en Estados Unidos, que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos y todos sus empleados tienen oficialmente dejó de funcionar el 5 de enero de 2023».

¿Qué harán ahora los EE. UU., el Reino Unido y la UE con los $ 6 mil millones en activos venezolanos incautados en el extranjero, la mayoría de los cuales están registrados con el reconocido Guaidó como presidente de Venezuela?

