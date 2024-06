Rendimiento de Wall Street en la sesión del 7 de junio de 2024

Principales índices bursátiles de EE. UU. Se registraron descensos parciales En la última sesión de la semana, tras la difusión Datos de empleo en EE.UU. de mayo.

El índice Dow Jones perdió un 0,22%, hasta 38.799 puntos, mientras que el índice Standard & Poor’s 500 cayó un 0,11%, hasta 5.347 puntos, tras registrar un nuevo máximo histórico de 5.375 puntos. También comportamiento negativo del índice Nasdaq (-0,23% hasta 17.133 puntos).

Definitivamente un mal día para GameStop (-39,4% a 28,22 dólares), tras el salto que logró en la sesión anterior. La compañía anunció sus resultados financieros para el primer trimestre de 2024/2025, un período que terminó con ingresos inferiores a lo esperado, mientras que la pérdida por acción fue superior a las estimaciones. Además, GameStop anunció que seguirá ofreciendo hasta 75 millones de acciones. Anteriormente, la empresa ya había invertido 45 millones de acciones, recaudando aproximadamente 933,4 millones de dólares.