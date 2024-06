Rendimiento de Wall Street en la sesión del 12 de junio de 2024

Principales índices bursátiles de EE. UU. Consolidación en terreno positivoEsto es después de la publicación de los datos de inflación de mayo y a la espera de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

A las 19.00 horas, el índice Dow Jones subía un 0,18% hasta los 38.807 puntos, mientras que el S&P 500 subía un 1,14% hasta los 5.436 puntos, tras alcanzar un máximo histórico de 5.446 puntos. El Nasdaq también tuvo un muy buen comportamiento (+1,82% hasta 17.659 puntos, justo por debajo del nuevo máximo de 17.678 puntos).

GameStop sigue bajo presión (+1,39% hasta 30,91 dólares, desde el nivel más alto del día de 33,7 dólares), tras las fuertes fluctuaciones registradas en sesiones anteriores. La empresa anunció que había colocado 75 millones de acciones en el mercado, recaudando recursos (antes de comisiones y gastos) por 2.140 millones de dólares. El director precisó que los fondos recaudados se utilizarían para fines generales, incluidas inversiones y posibles adquisiciones.

Definitivamente es un día positivo para Oracle (+12,2%, hasta 139 dólares), tras la publicación de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2023/2024 y las asociaciones anunciadas en el campo de la inteligencia artificial.

Más compras en Apple (+4,23%), tras el salto alcanzado en la sesión anterior.