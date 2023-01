Renault, el restyling Clio llega en 2023: así será (vídeo)

Renault está a punto de dar a conocer al mundo el rediseño del Clio, que se llevará a cabo en los próximos meses. Así es como se vería.

En el frente del mercado automotriz, 2023 será un año lleno de novedades. Habiéndote hablado de las marcas más diversas, hoy es el momento renault, que te sorprenderá positivamente con el rediseño de Clio. El compacto Clase B entre los más populares de Europa se volverá aún más poderoso, gracias a una interfaz completamente revisada que no defraudará a los fanáticos de la casa francesa.

El coche se dará a conocer durante el verano, y hay que decir que Renault no ha dejado ningún detalle al azar para complacer a los automovilistas. interesado en comprar. evitando la transición total a la electricidad, Desde motores Full Hybrid Confirmado tras los excelentes resultados obtenidos en los últimos años.

La electricidad, tarde o temprano, también llegará a estos modelos, pero el nuevo Clio decidió no apostar por estas tecnologías, esperando unos años más. Mientras tanto, descubramos los secretos y las características técnicas del restyling, mientras esperamos la presentación oficial del automóvil.

Renault, primeras fotos del restyling Clio

Renault está lista para ofrecer restyling Clio, que cambiará ligeramente su apariencia en 2023. Se espera que la máquina se presente en el verano, incluso si no hay una fecha de lanzamiento oficial. Es uno de los compactos de clase B más exitosos del Viejo Continente, y no hay razón para pensar que el nuevo modelo no brillará también en términos de ventas.

La versión que más gusta a los automovilistas es la híbrida de gasolina, y el restyling no hará más que aumentar la agresividad de este coche, especialmente en relación al tren delantero. El escudo de la Casa Francesa se colocará en el centro del “longitudinal”, con faros LED que adoptarán una forma casi de gancho, rematando sobre los faros antiniebla y la parte inferior de la carrocería.

Se confirmará un motor E-Tech Full Hybrid con 145 caballos de fuerzaPor tanto, la transición total a la electricidad no se producirá y el nuevo Clio seguirá teniendo motores de combustión. Sin embargo, existen algunas dudas sobre el motor 1.5 diésel, mientras que la variante GLP está confirmada, todo eso, según la compañía.motor1.com«.

La sorpresa la puede dar una versión híbrida virtual enchufable, una tecnología que se ha despoblado en los últimos días y también renault Puede decidir adoptar la nueva versión de Cleo. El precio de lista, como se imaginó dadas las muchas características nuevas anunciadas, aumentará de 18 000 €, obviamente, el costo aumentará aún más si uno elige centrarse en el complemento, que aún no se ha confirmado después de su debut en Captur. .

Por el momento no hay fotos oficiales que muestren las formas de la modelo, pero hoy podemos ofrecerles un render publicado en el canal. YouTube «Solo autos nuevos«, en el que las cifras son completamente realistas. Lo que vemos, de hecho, está en línea con los rumores de los que te acabamos de hablar. A partir de estas primeras tomas, puede comenzar a formarse una idea de la revisada modelo, que estamos seguros que apreciará.